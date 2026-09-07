Ethiopie: Le président Taye conduit une délégation éthiopienne de haut niveau à Dubaï à l'occasion d'un important forum sur l'investissement

Addis Ababa — Le président éthiopien Taye Atske-Selassie est arrivé dimanche à Dubaï à la tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau pour participer au 15e congrès annuel de l'Investment Meeting (AIM), qui s'ouvre lundi au Dubai World Trade Centre.

La délégation éthiopienne a été accueillie à son arrivée par de hauts responsables du gouvernement des Émirats arabes unis, a rapporté l'ENA depuis les lieux.

Le congrès de l'AIM, d'une durée de trois jours, se tiendra du 7 au 9 septembre sur le thème « Redéfinir la prospérité mondiale : ouvrir de nouvelles voies d'investissement vers un avenir durable et inclusif ».

Créé en 2011 par la Fondation AIM Global, ce forum annuel rassemble des dirigeants gouvernementaux, des décideurs politiques, des investisseurs, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et des représentants d'institutions universitaires et de recherche afin d'explorer les opportunités d'investissement et de renforcer la coopération économique internationale.

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Le rassemblement de cette année devrait mettre particulièrement l'accent sur l'économie numérique, le développement durable, l'innovation et les partenariats d'investissement stratégiques.

Cette rencontre devrait également offrir aux pays participants une plateforme pour présenter leurs opportunités d'investissement et nouer de nouvelles relations commerciales.

Pour l'Éthiopie, la participation du président Taye intervient alors que le pays accélère ses réformes visant à développer les investissements du secteur privé, à attirer les capitaux étrangers et à renforcer son intégration dans les marchés mondiaux.

Le gouvernement poursuit son programme de réformes économiques « Homegrown » visant à créer un environnement d'investissement plus compétitif, à promouvoir une croissance durable et à renforcer les partenariats économiques avec des pays et des institutions du monde entier, a-t-on appris.

Dans ce contexte, l'Éthiopie se positionne comme une destination de plus en plus attractive pour le commerce et l'investissement en Afrique, en tirant parti de ses réformes économiques, de ses débouchés commerciaux en pleine expansion, de sa situation géographique stratégique et de ses efforts visant à créer un environnement des affaires plus favorable aux investisseurs.

Le forum de Dubaï devrait donc offrir à l'Éthiopie une tribune importante pour présenter son potentiel d'investissement, susciter l'intérêt des investisseurs internationaux et nouer des partenariats susceptibles de soutenir la transformation économique globale du pays.