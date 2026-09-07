Ethiopie: Les exportations de bétail du pays génèrent 128,3 millions de dollars américains

Addis Ababa — Les recettes de l'Éthiopie issues des exportations de bétail ont atteint 128,3 millions de dollars américains au cours de l'exercice fiscal éthiopien 2018, contre environ 95 millions de dollars américains les années précédentes, soit une hausse de plus de 35 % en seulement un an, selon l'Institut de développement de l'élevage.

S'exprimant lors d'un forum consacré aux négociations de partenariats et à la signature de contrats, le directeur général de l'Institut de développement de l'élevage, Asrat Tera, a souligné cette croissance tout en indiquant que le pays pourrait porter ces recettes à au moins 1 milliard de dollars américains.

Il a fait remarquer que les 12 abattoirs d'exportation éthiopiens ne fonctionnent actuellement qu'à 10 % de leur capacité de production combinée, qui s'élève à 200 000 tonnes métriques.

Pour tirer parti de ce potentiel, le gouvernement vise à porter le taux d'utilisation des capacités des abattoirs à 50 % au cours de l'exercice fiscal éthiopien 2019. Cet objectif comprend l'exportation d'environ 46 000 tonnes de viande et de produits carnés, afin de générer plus de 250 millions de dollars de recettes.

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Pour atteindre ces objectifs, il faudra surmonter les contraintes liées à l'approvisionnement en bétail, que M. Asrat a identifiées comme le principal goulot d'étranglement du secteur.

Il a souligné qu'une gestion systématique de la chaîne d'approvisionnement et des partenariats fiables entre les éleveurs, les négociants en bétail vivant et les abattoirs d'exportation sont essentiels pour garantir un approvisionnement régulier et favoriser la création de valeur ajoutée.

Sahilu Mulu, directeur général adjoint de l'Institut de développement de l'élevage, a ajouté que le gouvernement s'efforce de renforcer l'ensemble de la chaîne de valeur en développant les capacités de transformation destinées tant au marché national qu'aux marchés internationaux.

Au cours des deux dernières semaines, trois équipes d'appui sur le terrain ont été déployées dans la région de Somalie, dans l'État régional du Sud de l'Éthiopie, dans le sud de l'Oromia et dans la région d'Afar afin de mobiliser les acteurs locaux autour des questions de production, de collecte et de commercialisation.

Pour mettre ces stratégies en pratique, Kelifa Hussein, président de l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs de viande, a annoncé un nouveau dispositif pilote. Cette initiative permettra aux éleveurs de la région de Somalie et de Borana de fournir directement leurs animaux aux installations d'exportation.

Kelifa Hussein a souligné que le fait de contourner les intermédiaires superflus réduirait considérablement les coûts de transaction, renforcerait la compétitivité et apporterait des avantages économiques directs aux commerçants et aux éleveurs locaux. L'association prévoit d'évaluer ce projet pilote et d'apporter un soutien supplémentaire, notamment en matière de logistique et de financement, afin de pérenniser le modèle d'approvisionnement direct.

Ce forum a réuni des exploitants d'abattoirs d'exportation et des responsables des associations de négociants en bétail de la région de Somalie et de la zone de Borena afin de signer des accords et de formaliser leurs relations commerciales.