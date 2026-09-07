Cote d'Ivoire: Miss Monde 2026 - Fatima Koné quitte la compétition, la République dominicaine décroche la couronne

Le rêve ivoirien n'ira pas jusqu'au bout. Fatima Koné, représentante de la Côte d'Ivoire à la 73e édition de Miss Monde, a été éliminée dès le premier tour, samedi 5 septembre 2026, à Nha Trang, au Vietnam. La Miss ivoirienne n'a pas réussi à intégrer le Top 40 de la compétition mondiale.

Après plusieurs semaines de préparation et d'épreuves, l'aventure s'arrête donc aux portes de la phase finale pour la candidate ivoirienne. Fatima Koné disposait pourtant encore d'une possibilité de se qualifier jusqu'à la finale, mais ses performances lors des épreuves du Head-to-Head Challenge et du Top Model n'ont pas suffi à lui permettre de franchir le cap du Top 40.

Cette élimination constitue une déception pour la Côte d'Ivoire, qui nourrissait l'espoir de voir sa représentante s'illustrer sur la scène internationale. Elle intervient néanmoins au terme d'un parcours marqué par la participation de la candidate ivoirienne aux différentes étapes de la compétition.

La République dominicaine au sommet

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue d'une soirée riche en émotions et en rebondissements, la couronne mondiale est revenue à Joheiry Mola Dominguez, 24 ans. Professeure de littérature et mannequin, la représentante de la République dominicaine s'est imposée face à un plateau international particulièrement relevé.

Elle offre ainsi à son pays son deuxième titre de Miss Monde. Le podium est complété par l'Espagne, première dauphine, et la Malaisie, deuxième dauphine.

La France a également réussi à tirer son épingle du jeu. Indira Ampiot, Miss France 2023, a atteint le Top 12 avant de s'incliner aux portes du Top 6. Une performance honorable pour la représentante française, sans toutefois lui permettre de prétendre à la couronne.

La beauté au-delà des apparences

Organisée à Nha Trang, cette 73e édition de Miss Monde a une nouvelle fois mis en avant une conception de la beauté qui dépasse les seuls critères physiques. Les candidates ont notamment été évaluées à travers leur personnalité, leur expression, leur culture et leur capacité à porter des causes et des engagements.

Si Fatima Koné n'a pas réussi à intégrer le Top 40, son élimination ne résume pas à elle seule son parcours. La participation de la candidate ivoirienne aura permis de porter les couleurs du pays sur l'une des plus importantes scènes internationales consacrées à la beauté.

Au terme de cette édition vietnamienne, la couronne quitte donc le continent africain et européen pour rejoindre les Caraïbes, avec Joheiry Mola Dominguez désormais sacrée nouvelle Miss Monde.