Cote d'Ivoire: Go-Bodienou/Grand Lahou - 3 individus interpellés sur un site d'orpaillage déguerpi

Trois individus ont été interpellés dans la nuit du 4 septembre 2026 sur un ancien site d'orpaillage illégal situé dans la forêt classée de Go-Bodienou, dans le département de Grand-Lahou. Ils ont été surpris en pleine activité d'extraction de pierres et de sable dans ce domaine relevant du patrimoine forestier de l'État.

L'intervention fait suite à une information anonyme signalant la présence suspecte de personnes sur ce site, précédemment déguerpi dans le cadre des opérations de lutte contre l'exploitation illégale des ressources forestières. Alerté, le chef de l'Unité de gestion forestière (Ugf) de Go-Bodienou a immédiatement dépêché une équipe sur les lieux afin de vérifier les faits.

À leur arrivée, les agents ont constaté que le site faisait de nouveau l'objet d'une occupation clandestine. Trois individus ont ainsi été interpellés en flagrant délit alors qu'ils procédaient à l'extraction de pierres et de sable. Cette intervention met en lumière la persistance des tentatives de réoccupation de certains sites déguerpis, malgré les mesures prises pour préserver les forêts classées.

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À la suite des arrestations, les agents de la Société de développement des forêts (Sodefor) ont procédé au démantèlement des installations et équipements retrouvés sur place. Trois abris précaires ont été détruits, ainsi que trois bouteilles de gaz butane et quatre motopompes utilisées dans le cadre des activités menées sur le site.

Pour la Sodefor, cette opération rappelle la nécessité d'une vigilance constante face aux activités clandestines qui contribuent à la dégradation du couvert forestier. L'exploitation illégale des ressources naturelles dans les forêts classées constitue en effet une menace pour la préservation de ces espaces et leur vocation écologique.

L'institution en charge de la gestion des forêts invite, à cet égard, les populations à adopter un comportement citoyen en signalant aux services compétents toute présence suspecte ou toute tentative d'exploitation illégale dans les domaines forestiers protégés.

Les trois personnes interpellées devraient être traduites devant la justice afin de répondre des faits qui leur sont reprochés. Cette nouvelle intervention témoigne ainsi de la volonté des autorités forestières de maintenir la pression sur les réseaux et individus qui tentent de recoloniser les sites d'orpaillage illégal démantelés.