Cote d'Ivoire: Small Boost 2026 - Coulibaly Aminata Rayanne remporte la 3e édition avec son projet « Ayra »

La jeune entrepreneure Coulibaly Aminata Rayanne, âgée de 14 ans, a remporté la troisième édition de Small Boost grâce à son projet « Ayra », une céréale nutritive et accessible produite à partir du souchet (tchongon).

C'était à la finale de cette compétition dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes. Elle s'est tenue dans l'après-midi du samedi 5 septembre 2026 au Centre culturel français d'Abidjan-Plateau.

Pour cette distinction, la lauréate a reçu une enveloppe d'un million de Fcfa ainsi que plusieurs autres lots.

La deuxième place est revenue à Taffo Bayan, étudiant de 20 ans à l'Université internationale de Grand-Bassam. Son projet, baptisé « Mon Jeton », est une application de gestion financière adaptée au contexte ivoirien et destinée au suivi du budget personnel. Il a bénéficié d'une récompense de 500 000 Fcfa.

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Le troisième prix a été attribué à Epiphane, 19 ans, porteur du projet « Bridge », une plateforme d'orientation centralisée proposant un accompagnement rapide et personnalisé aux futurs bacheliers. Une dotation de 250 000 Fcfa lui a été remise.

Initiative de Small Graine, entreprise sociale ivoirienne engagée dans l'éducation et la formation, Small Boost est porté depuis 2026 par une association dédiée présidée par la fondatrice de Small Graine.

Prenant la parole à cette occasion, Paule-Marie Konan, fondatrice de Small Graine et présidente de l'association Small Boost, a salué l'aboutissement de plusieurs mois de travail ayant permis de sensibiliser plus de 10 000 élèves dans 18 localités du pays. Elle s'est également félicitée de la progression remarquable du concours, dont le nombre de candidatures est passé de 45 à 358 en seulement un an.

« À travers Small Boost, 25 jeunes ont bénéficié d'une formation et d'un accompagnement de qualité, dont huit finalistes qui ont présenté leurs projets aujourd'hui », a-t-elle déclaré. Elle a rappelé que cette initiative est née de la conviction que les opportunités peuvent transformer des vies lorsqu'elles sont saisies avec courage et détermination.

Selon elle, le concours vise à identifier et révéler les talents entrepreneuriaux des jeunes Ivoiriens âgés de 12 à 21 ans, à leur offrir une formation pratique ainsi qu'un mentorat de qualité, mais aussi à créer une plateforme de visibilité et de financement pour leurs projets. L'ambition est également d'inspirer une nouvelle génération tournée vers l'innovation et l'impact social.

Outre les trois principaux lauréats, deux prix spéciaux ont été décernés à l'issue de la compétition.

Le Prix spécial, doté de 200 000 Fcfa, a été attribué à Mlle Coumba, 16 ans, pour son projet « Byne », une marque de soins de la peau à base d'anacarde, conçue pour lutter contre les troubles de la pigmentation des peaux mélanisées.

Le Prix du jury, accompagné d'une enveloppe de 100 000 Fcfa, a quant à lui été décerné à Mlle Kehila, 15 ans, pour son projet « Ayo », une application mettant en relation particuliers, artisans et techniciens.

Cette troisième édition de Small Boost a notamment permis aux participants de bénéficier de 13 demi-journées de formation, soit 52 heures d'accompagnement par candidat. Six mentors ont encadré les jeunes entrepreneurs, dont quatre déjà engagés lors de l'édition précédente. Au total, 1 750 000 Fcfa de récompenses ont été distribués aux trois premiers lauréats.