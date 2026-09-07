Cote d'Ivoire: Facturation électronique - La Fenacci réclame une mise en oeuvre adaptée aux réalités des commerçants

Depuis le 1er septembre 2026, les opérations de contrôle liées à la Facture Normalisée Électronique (Fne) et au Reçu Normalisé Électronique (Rne) sont entrées dans une nouvelle phase. Face aux défis que pose cette transition numérique, la Fenacci et les Organisations professionnelles de commerce (Opc) appellent à davantage de sensibilisation, de formation et de concertation.

La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire (Fenacci) veut être entendue dans la mise en oeuvre de la réforme de la facturation électronique. Elle l'a fait savoir, samedi 5 septembre 2026, à la salle de conférence de la mairie d'Adjamé, à l'occasion d'une conférence de presse consacrée au démarrage des contrôles de la Fne et du Rne. Lors d'une conférence de presse le samedi 5 septembre 2026 0 Adjamé, le président du conseil d'administration de la Fenacci, Soumahoro Farikou, a salué la volonté de modernisation du système fiscal, tout en invitant les pouvoirs publics à tenir compte des réalités auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques. Il a notamment rappelé la résilience des commerçants ivoiriens, qui ont, selon lui, toujours accompagné les efforts du Gouvernement face aux différentes crises.

Pour Soumahoro Farikou, la réussite de cette réforme passe nécessairement par une bonne appropriation des nouveaux outils. « Le civisme fiscal [...] suppose pour une bonne compréhension, une maîtrise parfaite du canal par lequel celui-ci s'applique aux contribuables », a-t-il déclaré. Or, estime la Fenacci, cette maîtrise reste encore insuffisante chez une partie des commerçants, notamment ceux évoluant dans le secteur informel. D'où son appel à une vaste campagne de sensibilisation, de communication et de formation, afin de permettre aux acteurs concernés de mieux comprendre les mécanismes de la Fne et du Rne.

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La Fenacci souhaite également que les conditions matérielles soient intégrées dans la mise en oeuvre de la réforme. Les espaces marchands disposent-ils de manière suffisante d'électricité et d'équipements informatiques ? Les commerçants sont-ils suffisamment préparés à l'utilisation des outils numériques ? Autant de préoccupations qui, selon l'organisation, appellent des réponses pragmatiques. La modernisation de la facturation ne devrait pas, estime-t-elle, devenir une difficulté supplémentaire pour des acteurs déjà confrontés à de nombreuses contraintes.

La Fenacci veut jouer pleinement son rôle

Dans cette perspective, Soumahoro Farikou a annoncé la création de l'Observatoire national de la facturation normalisée électronique (On-Fne). Cette structure entend réunir des compétences nationales et internationales autour de la réforme et permettre à la Fenacci de renforcer son rôle de force de proposition auprès du Gouvernement. À travers cette démarche, la Fédération réaffirme sa disponibilité au dialogue et à la concertation. Pour elle, la modernisation du système fiscal doit s'accompagner d'un dispositif d'information, de formation et d'accompagnement adapté aux réalités du commerce ivoirien. Informer, former, accompagner et concerter. C'est autour de ces quatre principes que la Fenacci entend contribuer à une transition numérique mieux comprise et profitable à l'ensemble de l'écosystème commercial ivoirien.