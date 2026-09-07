Cote d'Ivoire: Marcory célèbre ses champions - 750 récompenses pour semer les graines de l'excellence

L'excellence scolaire a été célébrée en grand à Marcory. Pour sa 10e édition, la Journée de l'Excellence a récompensé 300 meilleurs élèves et apporté un soutien à 200 enfants issus de familles défavorisées.

La 10e édition de la Journée de l'Excellence de Marcory a placé le mérite scolaire et la solidarité au coeur de l'action municipale. Au total, 750 récompenses ont été distribuées aux élèves et aux familles, témoignant de la volonté de la municipalité d'accompagner l'éducation et la jeunesse. La cérémonie, présidée par le maire de Marcory, Aby Raoul, s'est tenue le samedi 5 septembre 2026, à l'espace Soba, en présence des membres du Conseil municipal, des responsables éducatifs, des parents et de nombreux élèves.

Placée sous le thème « La culture de l'excellence pour un cadre de vie sain », cette célébration a permis de distinguer 300 meilleurs élèves, admis aux CEPE, BEPC et baccalauréat. Ils ont reçu des kits scolaires, auxquels se sont ajoutés, pour les plus méritants, des ordinateurs et des appuis financiers. La mairie a également consacré 12 millions de FCFA à leur prise en charge.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers cette initiative, la commune entend conjuguer récompense du mérite et solidarité. Ainsi, 200 élèves issus de familles défavorisées ont eux aussi bénéficié de kits scolaires. La cérémonie s'est achevée par la remise de 250 kits supplémentaires aux parents présents. « Récompenser le mérite sans jamais oublier la solidarité », a insisté Aby Raoul.

Pour le maire, la reconnaissance des efforts des élèves doit susciter une saine émulation. « Il est important de célébrer nos enfants, parce que cela leur permet de savoir que leur commune reconnaît leurs efforts, les accompagne et croit en leur avenir », a-t-il déclaré. L'engagement du conseil municipal dépasse le cadre de cette cérémonie. 100 millions de FCFA sont consacrés aux prises en charge scolaires des élèves et étudiants de Marcory.

Une enveloppe de 100 millions de FCFA est également destinée à financer le permis de conduire des jeunes, en vue de renforcer leur autonomie et leur employabilité. À cet effort s'ajoute le soutien du Groupe CSI Pôle Polytechnique, qui a accordé 10 millions de FCFA de bourses d'études aux nouveaux bacheliers.

Au nom des récipiendaires, Adou Assalé Marie-Paule a exprimé leur reconnaissance au maire et au Conseil municipal. Elle a salué les initiatives en faveur de la jeunesse, notamment les cours de vacances et les aides financières, tout en rendant hommage aux parents et aux enseignants pour leur contribution à la réussite des élèves. Représentante de la Drena Abidjan 2, Ayé Cécile a, pour sa part, salué la célébration de cette Journée de l'Excellence, estimant qu'elle contribue à valoriser le travail et à promouvoir une véritable culture de la réussite.