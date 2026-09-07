Congo-Kinshasa: A l'approche de la saison de pluie, les travaux antiérosifs se poursuivent au pays

Après Kenge, dans la province du Kwango, le gouvernement poursuit les travaux de la lutte antiérosive à Kinshasa. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a effectué vendredi 4 septembre une tournée d'inspection dans plusieurs sites de la capitale pour se rendre compte de l'avancement des travaux de sécurisation et de modernisation.

Le ministre des Infrastructures et son équipe ont démarré leur ronde au site érosif Bolikango, quartier Lalou, dont les travaux sont déjà réalisés à 51,9 %. Le chantier compte déjà plus de 980 mètres de collecteur construits.

L'entreprise Aaron Sefu est à pied d'oeuvre pour finaliser les 700 mètres restants d'ici décembre et procéder à la stabilisation des talus.

Pour faire face aux sept têtes d'érosion qui menacent la zone, l'Agence congolaise de grands travaux (ACGT) propose, après finalisation des études, la construction de deux voies perpendiculaires pour stabiliser Kimbembe et aménager une nouvelle route reliant le quartier Jamaïque.

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Appel aux riverains

Au Plateau des professeurs, sur le campus de l'Université de Kinshasa, John Banza s'est enquis de la construction du bassin provisoire de rétention d'eau de COGELOS, d'une capacité de 6 000 m³.

L'ouvrage vise à restaurer l'ancien système de gestion des eaux du site, autrefois composé de 13 bassins, tout en appuyant le projet global de réhabilitation de l'Intendance générale de l'UNIKIN.

Alerté par une élue locale sur l'urgence du site érosif Camping, dans la commune de Selembao, ce membre du Gouvernement a mobilisé immédiatement ses équipes pour stopper la progression du ravin.

Ces infrastructures drainent un volume d'eau colossal issu du Plateau des professeurs. L'approche de la saison de pluie fait craindre des inondations, fréquemment enregistrées dans la zone. C'est pourquoi, le ministre a appelé la population locale à ne plus y jeter des immondices afin de préserver ces ouvrages et garantir la sécurité des habitations environnantes.