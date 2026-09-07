Congo-Kinshasa: Festival international des danses Bosangani - La 6ème édition axée sur les richesses et valeurs du pays

La sixième édition du festival international des danses Bosangani se tient du lundi 7 au lundi 14 septembre 2026 à Kinshasa. Initié par l'artiste congolaise Jolie Ngemi, danseuse et chorégraphe installée en Suisse, ce rendez-vous culturel sera placé sous le thème « Nos richesses et nos valeurs ».

Au cours d'une interview accordée ce samedi à Radio Okapi, Jolie Ngemi a expliqué les motivations qui sous-tendent cette nouvelle édition du festival.

Les différentes richesses de la RDC

Selon elle, le thème retenu fait référence aux différentes richesses dont dispose la République démocratique du Congo, aussi bien sur le plan naturel que culturel :

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« Quand on parle de nos richesses, on pense directement à nos ressources naturelles, notamment l'or, le cuivre, le cobalt et le sable. Mais nos richesses ne se limitent pas à cela. Nous avons aussi l'artisanat, la peinture, la poterie, la danse et la musique ».

La danseuse et chorégraphe a insisté sur la nécessité de valoriser ces différentes richesses et de donner davantage de visibilité aux artistes congolais.

« Nous voulons vraiment mettre en avant ces richesses et ces valeurs que nous avons en RDC. Il faut que nous puissions les valoriser et montrer ce que nos artistes sont capables de faire », a-t-elle déclaré.

Sites retenus

Plusieurs espaces de la capitale ont été retenus pour accueillir les activités de cette sixième édition. Le théâtre du Zoo, aménagé pour l'occasion, l'Espace Sadi situé sur l'avenue Mont-des-Arts, le terrain Comet à Lingwala et Picasso Beach figurent parmi les sites prévus. D'autres activités se dérouleront également en plein air.

L'ouverture officielle du festival ainsi que la conférence de presse sont prévues à l'ambassade de Suisse.

Le programme comprend notamment des masterclass et des ateliers à l'École belge, des battles de danse hip-hop au Décathlon, des concerts, des spectacles et des performances extérieures. Des conférences vidéo réunissant des chorégraphes internationaux sont également annoncées.

Jolie Ngemi a précisé que cette édition connaîtra aussi la participation d'artistes venus de l'étranger.

« Nous allons recevoir des artistes du Mozambique, d'Afrique du Sud et de Brazzaville. C'est important pour nous d'avoir ces échanges, parce que cela permet aux artistes de se rencontrer, de partager leurs expériences et d'apprendre les uns des autres », a-t-elle souligné.

Nouvelle génération d'artistes

La question de la formation des jeunes artistes figure également parmi les priorités de la promotrice du festival international des danses Bosangani. Jolie Ngemi estime que la transmission du savoir est indispensable au développement de la création artistique.

« Pour moi, la formation est très importante. Il faut transmettre le savoir aux jeunes artistes. Nous devons leur donner les outils qui leur permettent de créer et de développer leur propre identité artistique », a-t-elle affirmé.

Elle a, par ailleurs, appelé les jeunes danseurs à faire preuve davantage de créativité, notamment face à la multiplication des contenus sur les réseaux sociaux.

« Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de copier-coller. Il faut que les jeunes puissent aussi chercher leur propre créativité, leur propre manière de s'exprimer et de proposer quelque chose de nouveau », a-t-elle recommandé.

Collaboration artistique

Jolie Ngemi souhaite enfin favoriser davantage la collaboration entre les danseurs et les comédiens afin d'améliorer la présence scénique des artistes :

« Nous voulons aussi intégrer les comédiens dans le travail, parce que la présence scénique est très importante. Un danseur doit savoir comment être sur scène, comment occuper l'espace et comment transmettre quelque chose au public ».

À travers cette sixième édition, le festival international des danses Bosangani entend ainsi promouvoir la danse, favoriser les échanges entre artistes et contribuer à la valorisation des richesses culturelles et artistiques de la RDC.