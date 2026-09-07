Congo-Kinshasa: Environ 700 maisons consumées en une semaine à Bukavu

Plus de 700 maisons ont pris feu cette semaine dans la ville de Bukavu au Sud-Kivu. Le cas le plus récent s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche 6 septembre 2026 sur l'avenue Mulengeza, au quartier Panzi dans la commune d'Ibanda. Selon des témoins, au moins 70 maisons ont été ravagées par les flammes. Cette information est confirmée par la société civile locale.

Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Cependant, la société civile locale déplore un lourd bilan matériel. Pour le Parlement citoyen des jeunes pour la démocratie et la bonne gouvernance, le Gouvernement doit agir en conséquence. Son président, Amani Lwamba, estime que ce fléau des incendies doit être pris au sérieux, au regard des conséquences humanitaires engendrées :

« Nous demandons au Gouvernement congolais de se rappeler que la population de Bukavu est bien une population congolaise. Il est urgent de mettre en place un mécanisme d'assistance humanitaire à travers les organisations compétentes. Il est possible d'intervenir pour aider cette population ».

Ces incendies interviennent quelques seulement après la rentrée scolaire 2026-2027. « Les enfants viennent de perdre tout ! Les parents ont vu disparaître tous leurs investissements, et ils n'ont plus aucun espoir d'une intervention », déplore Amani Lwamba.

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Outre les sinistrés des incendies de Bukavu, il évoque également la situation dramatique de la population de Buhozi, « une entité qui est en train de s'effondrer ; où plus de 7 000 personnes se retrouvent aujourd'hui sans abri à cause de la destruction de leurs maisons ».

Au total, 2 831 maisons qui ont pris feu sur l'ensemble du territoire du Sud-Kivu depuis février 2025, révèle cette structure sur la base de ses décomptes.