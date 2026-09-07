Togo: Agriculture climato-intelligente - Le PNUD et le Japon accompagnent le pays

6 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement japonais vont accompagner le Togo dans l'adaptation de son agriculture aux changements climatiques, à travers un nouveau projet baptisé « Exploiter la surveillance et l'analyse prédictive pour une agriculture adaptée au climat au Togo ».

Sa mise en oeuvre sera assurée par Solafune, une startup japonaise spécialisée dans l'analyse de données satellitaires et géospatiales par intelligence artificielle.

L'initiative prévoit le développement d'une plateforme numérique combinant données satellitaires et informations de terrain, afin d'améliorer le suivi des cultures, d'anticiper les risques climatiques et de renforcer la sécurité alimentaire.

Le projet est actuellement testé dans une zone pilote de 1 000 km², couvrant les préfectures de Cinkassé et de Tône, dans la région des Savanes.

Une mission de Solafune séjourne actuellement à Lomé pour présenter aux acteurs concernés les premiers résultats du projet ainsi que la version test de la plateforme.

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