Togo: Insalubrité - Le gouvernement mise sur une nouvelle approche communale

6 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Les pouvoirs publics ont annoncé une réorientation de l'opération « Togo propre », dont un nouvel acte s'est tenu samedi.

Le ministre de la Justice, Pacôme Adjourouvi, en charge de la formation civique, a annoncé un renforcement de la coopération avec les communes en matière d'assainissement, afin de mieux lutter contre l'insalubrité.

« Nous définirons d'autres pistes pour rendre encore plus forte cette opération citoyenne qui participe à l'amélioration du cadre de vie », a-t-il indiqué.

À Avédji, dans la commune de Golfe 5, le ministre a lui-même nettoyé les rues aux côtés de la population.

« L'insalubrité participe souvent à la dégradation de la santé. Mettons-nous ensemble pour nettoyer notre commune, notre ville, notre pays », a-t-il conclu.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.