Tunisie: Tabagisme au pays - Un adolescent sur cinq fume

6 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Un adolescent tunisien sur cinq, âgé de 13 à 15 ans, consomme régulièrement un produit ou utilise un dispositif de tabagisme, selon les résultats d'une étude réalisée en 2024 par le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie, en collaboration avec le ministère de la Santé.

Ces chiffres ont été qualifiés d'alarmants" par le président de l'Alliance tunisienne contre le tabagisme, Hatem Bouziane, lors de son intervention, dimanche matin 06 septembre 2026, sur les ondes de Diwan Fm.

Selon le responsable, l'étude met notamment en évidence une évolution préoccupante des habitudes de consommation chez les adolescents. Le recours à la cigarette électronique aurait ainsi dépassé celui de la cigarette classique dans cette tranche d'âge.

Cette évolution suscite des inquiétudes quant à l'exposition croissante des jeunes aux différents produits et dispositifs liés au tabagisme, alors même que l'adolescence constitue une période particulièrement sensible face aux risques liés à la consommation de nicotine.

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Hatem Bouziane a appelé à renforcer les mesures de prévention et les efforts de lutte contre le tabagisme chez les jeunes, face à un phénomène qu'il estime en progression.

Les données de cette étude soulignent ainsi la nécessité de poursuivre les actions de sensibilisation et de prévention afin de limiter l'initiation au tabagisme dès le plus jeune âge et de mieux encadrer l'accès des adolescents aux différents produits du tabac et dispositifs de vapotage.

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