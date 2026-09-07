Tunisie: Athlétisme / Maroua Bouzayani enchaîne avec Diamond League - Une saison prolifique

Aussitôt son engagement rempli au niveau des Jeux Méditerranéens, où elle enleva haut la main une médaille d'or, Maroua Bouzayani a pris l'avion pour rejoindre la finale de la Diamond League.

C'était en fait une véritable course contre la montre. Décalage horaire, absence de repos récupérateur, elle s'est résolument postée sur la ligne de départ aux côtés des trois grandes spécialistes de cette difficile course qu'est le 3.000 m steeple.

Il y avait la Kényane Faith Cherotich, championne du monde qui a conservé son titre de la Diamond League et sa place de numéro un mondiale après avoir remporté la course en établissant un nouveau record du meeting en 8'51"61.

Sa compatriote Doris Lemngole, championne NCAA, a terminé deuxième avec un nouveau record personnel de 8'52"86. La Bahreïnie Winfred Yafe, champion olympique à Paris en 2024, a pris la troisième place en 8'53"54,

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En dépit de sa fatigue apparente qui s'exprimait sur son visage par des traits accentués et des yeux cernés, elle a tenu le pari.

Maroua Bouzayani a conclu sa meilleure saison en Diamond League en terminant quatrième du 3.000 m steeple avec un temps de 8'57"02

Il fallait le faire, rien que pour donner la leçon à ceux qui se font prier pour concourir et tenter d'améliorer le capital médailles en ces JM.

Maroua Bouzayani a marqué l'histoire cette saison. Elle a réalisé de nombreux exploits qui l'ont propulsée à la troisième place mondiale du 3.000 m steeple, confirmant ainsi son entrée remarquée dans la compétition pour les podiums mondiaux et olympiques dans les années à venir.

Son nouveau record national : 8'54"47 le 4 juillet 2026 est une performance remarquable étant donné qu'il n'y a pas eu de préparation spécifique pour le battre.

Elle est passée cette saison cinq fois sous la barre des neuf minutes (compétitions de Xiamen, Shanghai, Stockholm et Eugene Bruxelles.

Elle est d'ores et déjà qualifiée pour le Mondial de 2027.

Que lui reste-t-il ? Le podium olympique de Los Angeles en 2028.

Largement à sa portée à condition d'être soumise à une préparation spécialement conçue avec stages en altitude, des meetings et des compétitions de haut niveau.