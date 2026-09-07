Tunisie: L'Étoile du Sahel adresse un message à ses supporters avant d'affronter la JS Omrane

Le comité directeur de l'Étoile Sportive du Sahel a appelé les supporters du club à faire preuve de retenue à l'occasion du match face à la JS Omrane, prévu dimanche à 16h30 au stade olympique de Sousse, pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Dans un communiqué, la direction du club a exhorté les supporters à s'abstenir d'utiliser des fumigènes et des feux d'artifice et de jeter des projectiles, rappelant que de tels comportements pourraient exposer l'Étoile à de lourdes sanctions financières, voire à l'obligation de disputer des rencontres à huis clos.

Le comité directeur a, par ailleurs, appelé les supporters à continuer à soutenir l'équipe tout en respectant les règlements en vigueur, particulièrement dans le contexte des difficultés financières que traverse actuellement le club.

L'Étoile du Sahel aborde cette rencontre avec l'objectif de confirmer son premier succès de la saison, décroché lors de la précédente journée face à l'ES Métlaoui (2-1). De son côté, la JS Omrane reste sur une victoire retentissante face à l'Espérance de Tunis (3-1).