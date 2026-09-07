Ile Maurice: Un jeune de 27 ans perd la vie dans un violent accident

Un grave accident de la route s'est produit tôt dans la matinée de ce dimanche 6 septembre à Saint-Martin, sur la route entre Rivière-Noire et Bambous. Maurice Hervé Rohan Mathieu Rosse, un habitant de Mon-Plaisir, Pamplemousses, âgé de 27 ans, a perdu la vie.

Un 4x4 a quitté sa trajectoire avant de percuter un poteau électrique du Central Electricity Board. À l'arrivée des secours, Maurice Hervé Rohan Mathieu Rosse, un des occupants du véhicule, a été déclaré mort sur place par les équipes du SAMU. Deux autres passagers, grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis, où ils reçoivent actuellement des soins.

Selon les premières informations de l'enquête, les trois occupants du 4x4 revenaient d'une soirée dans un établissement de Petite-Rivière. Après avoir passé la nuit sur place, ils circulaient en direction de Bambous lorsque le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule.

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Des images du système Safe City, enregistrées à 5 h 16, ont capté les instants précédant l'accident et devraient aider les enquêteurs à déterminer les circonstances exactes du drame. La vitesse figure parmi les pistes privilégiées par la police. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette nouvelle tragédie routière.