Ile Maurice: Le gouvernement relance le programme NICE auprès de 200 collégiens

Le gouvernement remet sur les rails le National Initiative for Civic Education (NICE), un programme destiné à renforcer les valeurs citoyennes, la discipline et le sens des responsabilités chez les jeunes. Une première édition pilote réunira 200 élèves de Grade 8 pendant 14 jours, du 16 au 28 novembre prochain, avant un éventuel déploiement national en 2027.

Placé sous l'autorité du Bureau du Premier ministre, le projet sera mis en oeuvre avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse et des sports ainsi que la Mauritius Police Force.

Pour cette première édition pilote, 200 élèves de Grade 8, âgés de 12 à 13 ans, seront sélectionnés dans des établissements secondaires publics, subventionnés et privés. Le programme concernera l'ensemble du territoire national, avec également la participation de jeunes de Rodrigues et d'Agalega.

Pendant 14 jours, les élèves prendront part à une série d'activités et de formations destinées à développer leur esprit civique, leur discipline et leurs qualités de leadership. L'objectif est également de renforcer leur engagement communautaire et leur sentiment d'appartenance à la nation mauricienne.

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Le programme sera organisé en deux étapes. Durant la première semaine, les participants suivront les activités et les sessions de formation dans le centre correspondant à leur zone éducative de résidence. Les élèves seront ainsi répartis entre les quatre zones éducatives de l'île.

La deuxième semaine prendra une autre dimension puisqu'elle se déroulera en résidentiel. Tous les participants seront alors regroupés dans le centre d'hébergement prévu à cet effet pour poursuivre leur formation et les différentes activités du programme.

Le contenu du NICE s'articulera autour de quatre grands axes : l'éducation nationale, la formation du caractère et la discipline, la préparation aux situations d'urgence et à la sécurité, ainsi que le volontariat et l'engagement communautaire.

À travers ces différents volets, le gouvernement entend notamment transmettre aux participants des valeurs liées au respect des institutions, à la solidarité, à la responsabilité et à la cohésion sociale.

L'initiative est présentée comme un investissement dans la jeunesse et comme un moyen de former une nouvelle génération de citoyens davantage conscients de leur rôle dans le développement du pays. Elle repose également sur une collaboration entre plusieurs institutions publiques appelées à intervenir dans la formation des participants.

Plus de 20 chefs d'équipe seront formés

Selon nos informations, avant le lancement du programme auprès des élèves, une formation spécifique sera consacrée à l'équipe chargée de leur encadrement. Plus de 20 chefs d'équipe, ainsi que les adultes qui accompagneront les jeunes pendant les 14 jours, suivront une formation spécialisée de trois jours. Cette formation sera dispensée et supervisée par Ong Boon Hwee, consultant international basé à Singapour. Il sera également chargé de la certification des participants à l'issue de l'atelier.

L'objectif est d e fournir aux membres de l'équipe d'encadrement les compétences, les méthodes et les outils nécessaires pour assurer un accompagnement structuré et rigoureux des jeunes durant toute la durée du programme, conformément aux standards établis.

Les préparatifs ont déjà commencé, notamment avec la sélection des élèves et l'organisation des séances d'information. Cette première expérience servira également de test avant une mise en oeuvre plus large. À l'issue des 14 jours, une évaluation approfondie du programme sera menée afin d'identifier les ajustements nécessaires et de préparer son déploiement à l'échelle nationale à partir de 2027.