Ile Maurice: Le fils d'un CEO arrêté avec de la drogue estimée à Rs 15,2 millions

6 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une importante opération de l'Anti Drug and Smuggling Unit de la Western Division a conduit à l'arrestation de Pranav Rahul Rubee, présenté comme le fils d'un Chief Executive Officer (CEO) d'une institution de l'État.

Lors d'une descente effectuée dans la nuit du samedi 5 à dimanche 6 septembre à Brisée-Verdière, les enquêteurs ont découvert 681 grammes de cocaïne et 323 grammes de crystal meth au domicile du suspect. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ Rs 15,2 millions.

Pranav Rahul Rubee a été arrêté sur place et placé en détention pour les besoins de l'enquête. Les limiers cherchent désormais à déterminer l'origine des stupéfiants ainsi que les éventuelles ramifications de ce présumé réseau de trafic de drogue.

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