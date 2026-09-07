Ile Maurice: Pawena Kaniah, 29 ans, fait briller le talent mauricien en Australie

À 19 ans, Pawena Kaniah quitte Maurice, sa famille et ses repères avec une ambition : poursuivre ses études et aller au bout de ses rêves. Elle ne sait sans doute pas encore jusqu'où ce choix la mènera. Dix ans plus tard, à 29 ans, la jeune femme originaire d'Upper Vale s'est fait une place dans l'univers très compétitif des médias, de la publicité et de la communication en Australie.

En 2026, son parcours connaît une nouvelle consécration. Après trois nominations consécutives, Pawena Kaniah remporte le Rising Star Award aux B&T Women in Media Awards. Elle intègre également la B&T Women in Media Power List, qui met en lumière des femmes influentes dans les secteurs australiens des médias, du marketing et de la publicité.

Derrière ces distinctions se raconte surtout une histoire faite de départ, d'adaptation et de persévérance. Celle d'une Mauricienne qui a choisi, très jeune, de franchir les frontières pour se construire un avenir.

Tout bascule en 2016. Pawena Kaniah décroche une bourse couvrant l'intégralité de ses études à la S.P. Jain School of Global Management. À seulement 19 ans, elle quitte alors son île. Son parcours académique la conduit en France, à Dubaï et à Singapour. Autant d'expériences qui lui permettent de découvrir de nouvelles cultures avant de s'installer professionnellement en Australie.

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Mais partir si jeune signifie également apprendre à évoluer loin de sa famille et de son environnement. Dans un nouveau pays, il faut comprendre de nouveaux codes, s'adapter à une autre culture professionnelle, construire son réseau et parvenir à faire entendre sa voix.

Aujourd'hui, Pawena Kaniah occupe le poste de Strategy Director & Communications Design Director chez Initiative, une agence du groupe Omnicom. Elle y travaille notamment sur des stratégies de communication pour différentes marques, dans des secteurs allant des produits de grande consommation au voyage et au domaine pharmaceutique.

Une ascension récompensée

Son Rising Star Award n'est pas une première reconnaissance. En 2024, Pawena Kaniah figurait déjà parmi les B&T 30 Under 30, dans la catégorie Strategy. En 2025, elle remportait le prix Emerging Leader d'AdNews.

Une progression qui prend racine bien avant son arrivée dans l'industrie australienne des médias. Adolescente à Maurice, Pawena s'intéressait déjà aux questions de société. Elle écrivait sur son blog à propos de politique, de féminisme, d'identité ou encore de la jeunesse mauricienne.

En 2018, elle participe à la première édition du National Youth Parliament. Un an plus tard, elle intervient lors d'une conférence TEDx intitulée «Feminism and Permanent Beta», consacrée en particulier à l'évolution de l'identité des femmes dans une société en transformation. Cette volonté de faire entendre certaines voix ne l'a jamais réellement quittée.

Ouvrir la voie à d'autres femmes

En Australie, Pawena Kaniah est également membre du DE&I Advisory Council de la Media Federation of Australia, où elle s'intéresse aux questions de diversité et d'inclusion dans l'industrie. Son expérience personnelle de jeune femme ayant dû trouver sa place dans un nouveau pays l'a aussi conduite à lancer In Translation, une initiative bénévole destinée à accompagner des femmes migrantes et issues de minorités souhaitant intégrer l'industrie des médias en Australie.

Elle connaît les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées : comprendre les codes d'un nouvel environnement professionnel, construire un réseau et faire reconnaître leurs compétences. Son expérience devient ainsi un moyen d'aider celles qui empruntent aujourd'hui un chemin semblable au sien.

Maurice jamais très loin

Malgré les quelques milliers de kilomètres qui séparent désormais son quotidien de son île natale, Pawena Kaniah continue d'entretenir un lien avec Maurice.

À travers Step by Step GP Essays, elle accompagne des étudiants mauriciens qui préparent leurs examens de General Paper. Elle est également l'auteure de deux ouvrages consacrés à l'anglais et au General Paper à destination des collégiens.