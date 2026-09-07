Ile Maurice: Rapidash sans coup férir

6 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

L'édition 2026 de la Maiden Cup a vu la victoire nette et sans bavure de Rapidash. Confiée à Pierre Corne Orffer, la doublure de l'écurie Subiraj Gujadhur a terrassé ses adversaires pour signer un doublé classique Duchesse-Maiden.

Avec 11 partants dans les stalles, la course s'annonçait tactique et elle l'a été. Entre la première option prise à l'avant par Courtly (Danielson), le relais de Good Council (Schwarz), l'assaut de Future Swing (Mansour) dans les derniers 600m et Rapidash (Orffer) qui s'est faufilé à la corde dans la dernière courbe, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Au final, la course a consacré un beau vainqueur et le tandem Subiraj-Abhishek Gujadhur mérite tous les honneurs.

Victorieux dans la Maiden Cup, Orffer a récidivé dans l'épreuve suivante avec Formagear pour le compte de son employeur, Aqua Stallions. Il a précédé Royal Wulff et Captain Lannister au but.

Cette journée a porté chance à l'écurie Awotar, qui s'est signalée par un joli doublé. La jument Warbird a disposé de ses adversaires dans la deuxième épreuve avant qu'Isikwishikwishi n'ouvre son compteur dans la quatrième. Les deux coursiers étaient pilotés par Grant Van Niekerk.

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Iannish Taka a, pour sa part, bonifié son unique monte de la journée en menant That'll B Day (troisième course) à son troisième succès en autant de participations sur notre turf.

Cette journée classique a aussi vu l'écurie Gujadhur se distinguer par l'entremise de Diamond Days. Auteur d'une bonne mise en action, le sprinter s'est rapidement mis dans une position préférentielle avant de filer vers le but.

En progrès lors de ses dernières prestations, Lomu (Schwarz) a récolté ses premiers lauriers dans l'épreuve d'ouverture. Le gris a devancé Indigenous au but pour offrir un précieux succès à l'écurie Ruhee.

Malchanceux pendant toute la journée, Manoel Nunes a su tirer son épingle du jeu dans l'épreuve de clôture avec le favori, Fear Of Fire. Malgré le rush de Trick Or Tequila en fin de parcours, le favori a su conserver l'avantage au but.

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