Ethiopie: « Le pays obtient des résultats significatifs et s'engage sur la voie d'une plus grande prospérité » - Le vice-Premier ministre

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a affirmé que l'Éthiopie enregistrait des résultats significatifs et progressait régulièrement vers une plus grande prospérité grâce à une transformation économique globale, à une productivité accrue et à une production nationale élargie.

Il a tenu ces propos alors que l'Éthiopie célébrait le premier jour de Pagume, le 13e mois du calendrier national, en tant que « Journée de la percée ».

Des hauts responsables gouvernementaux, des représentants d'organisations partenaires et des acteurs du secteur privé ont assisté à cet événement.

Le vice-Premier ministre Temesgen a déclaré que les réformes macroéconomiques et les mesures de modernisation du secteur financier mises en oeuvre ces dernières années ont renforcé les fondements de l'économie éthiopienne et créé un environnement plus propice à une croissance durable.

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L'Éthiopie a également réalisé des progrès significatifs vers la souveraineté alimentaire, notamment grâce à l'augmentation de la production agricole et à l'adoption de pratiques agricoles modernes, a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre a également souligné que l'utilisation de semences améliorées, de l'agriculture en grappes et des technologies agricoles modernes avait permis d'accroître la production de viande, de riz, de maïs, de lait et d'autres produits agricoles, renforçant ainsi la capacité du pays à répondre aux besoins alimentaires nationaux grâce à la production locale.

« L'Éthiopie s'éloigne résolument de sa dépendance vis-à-vis des importations pour devenir un producteur capable de satisfaire la demande intérieure et d'être compétitif sur les marchés internationaux », a-t-il souligné.

Le programme de transformation économique du pays s'est de plus en plus concentré sur la réorientation de l'économie, afin de passer d'une dépendance vis-à-vis des importations à une production nationale plus forte, une productivité accrue et une meilleure compétitivité à l'exportation.

Le gouvernement a mis en oeuvre des réformes macroéconomiques parallèlement à des mesures visant à améliorer la production agricole, à développer l'industrie manufacturière, à moderniser le secteur financier et à accroître l'efficacité des institutions publiques.

Le vice-Premier ministre a également évoqué les progrès réalisés dans les secteurs de l'industrie manufacturière et de l'agro-industrie, citant le mouvement « Made in Ethiopia » (Ethiopia Tamrt) et les parcs industriels comme des moteurs clés du remplacement des biens importés par des produits fabriqués localement.

Les progrès réalisés dans le secteur minier ont également ouvert de nouvelles perspectives de croissance économique et d'exportations en favorisant la transformation des ressources naturelles en produits à plus forte valeur ajoutée, a-t-il ajouté.

Selon le vice-Premier ministre, les efforts visant à améliorer la transparence et l'efficacité du recouvrement des recettes et de l'administration douanière grâce à la déclaration électronique, aux systèmes de paiement électroniques et à la numérisation des procédures ont également contribué à renforcer le respect des obligations fiscales.

La production doit être l'idée, la stratégie et l'objectif, a-t-il déclaré, soulignant que les projets et activités qui ne créent pas de valeur ou ne produisent pas de résultats tangibles constituent un gaspillage de ressources.

Le vice-Premier ministre a en outre souligné l'importance de la numérisation des services publics pour améliorer l'efficacité, renforcer la prestation de services, réduire le recours aux procédures manuelles et lutter contre la corruption.

« L'Éthiopie change, se développe et s'oriente vers une plus grande prospérité », a-t-il ajouté, exprimant sa gratitude envers les Éthiopiens, les partenaires de développement et les autres parties prenantes pour leurs contributions à la transformation du pays.

Le vice-Premier ministre Temesgen a également appelé à un engagement continu en faveur de la productivité, de la production nationale et de l'utilisation efficace des ressources afin de soutenir le développement de l'Éthiopie et de faire progresser son parcours vers la prospérité.

L'Éthiopie mène un vaste programme de réformes économiques visant à relever les défis structurels, à améliorer la stabilité macroéconomique et à renforcer la capacité de production du pays.

Ce programme de réformes comprend des mesures concernant le marché des changes, les secteurs monétaire et financier, la fiscalité et les finances publiques, avec pour objectif global de créer une économie plus compétitive et d'attirer davantage d'investissements.

L'agriculture reste un pilier majeur de l'économie éthiopienne et un élément central des efforts déployés par le pays pour atteindre la souveraineté alimentaire et développer ses exportations.