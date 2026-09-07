Cote d'Ivoire: Enseignement technique - Les formateurs se mettent à l'heure du numérique

Le numérique s'installe progressivement au coeur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Moulot, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique, a donné, le 4 septembre 2026, le coup d'envoi d'une formation destinée aux formateurs sur les outils et usages numériques.

La cérémonie officielle s'est tenue au Lycée Technique d'Abidjan-Cocody, dans le cadre du programme panafricain Africa DigiEmpower, porté par THEYA (Technology Health Education Young Africans) by Cybastion. Elle a réuni notamment Fatima Kourouma, Program Manager d'Africa DigiEmpower, et Edga Bouba, directeur général de Solutions Digitales de Cybastion.

Cette initiative vise à renforcer les compétences numériques des formateurs et, surtout, à favoriser une meilleure intégration du numérique dans les dispositifs d'enseignement et de formation techniques et professionnels.

Des compétences à mettre en pratique

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Pour le ministre Jean-Louis Moulot, l'enjeu ne se limite pas à l'acquisition de nouvelles connaissances. Les compétences développées doivent se traduire par des changements concrets dans les établissements. « Ce que vous y apprendrez devra trouver son prolongement dans nos salles de classe, nos ateliers et nos laboratoires », a-t-il exhorté.

Le ministre a ainsi invité les bénéficiaires à s'investir pleinement dans cette formation et à veiller à une application effective des acquis auprès des apprenants. Une approche qui traduit la volonté de rapprocher davantage les méthodes pédagogiques des exigences d'un environnement économique de plus en plus marqué par la transformation numérique.

Cette orientation s'inscrit également dans les priorités du Plan national de développement (PND) 2026-2030, qui accorde une place importante au développement du capital humain, à l'acquisition de compétences adaptées aux besoins de l'économie et à l'accélération de la transformation numérique.

Un levier pour développer l'enseignement technique

La formation des formateurs intervient dans un contexte de renforcement annoncé de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Lors du Gouv'Talk de mi-juillet, Jean-Louis Moulot avait fait état de l'ambition gouvernementale de faire passer la proportion des apprenants de l'enseignement technique d'environ 6 % actuellement à 10 % à l'horizon 2030, puis à 15 % en 2035.

Cette ambition prévoit également la construction de 100 nouveaux établissements et la réhabilitation de 55 établissements existants.

Dans cette perspective, la montée en compétences numériques des formateurs apparaît comme un maillon essentiel. Elle doit contribuer à préparer les enseignants et les apprenants aux nouvelles exigences du marché du travail et à faire de l'enseignement technique un véritable levier de développement des compétences et d'insertion professionnelle.