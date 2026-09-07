Angola: Le programme Orange Corners mobilise 3,3 millions d'euros en faveur de l'entrepreneuriat

Luanda — Trois millions trois cent mille euros seront investis dans l'écosystème entrepreneurial angolais d'ici à 2030, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Orange Corners Innovation Fund (OCIF), a annoncé samedi à Luanda son responsable, Hélder Catumbela.

Le responsable s'exprimait devant la presse en marge d'une opération de plantation de 900 plants de palétuviers dans le quartier de Tapo, dans la municipalité de Mussulo, une initiative qui a mobilisé une centaine de volontaires en faveur de la préservation de la biodiversité côtière.

Il a expliqué que le programme est axé sur le financement et le renforcement des capacités de jeunes porteurs de projets, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la résilience climatique.

Selon Hélder Catumbela, sur l'enveloppe globale mobilisée, 2,2 millions d'euros proviennent du Gouvernement des Pays-Bas, tandis que 1,1 million d'euros ont été mobilisés au niveau national.

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Le programme couvre les provinces de Luanda, Icolo e Bengo, Bengo, Benguela, Moxico-Leste, Moxico, Huíla, Namibe, Huambo et Bié.

Il a souligné que le projet, lancé en 2024, a déjà permis de former et de financer plus de 80 jeunes entrepreneurs.

L'objectif est d'accompagner au moins 300 projets d'ici à la fin du programme, en 2030, a-t-il ajouté.

Parallèlement à la promotion de l'entrepreneuriat, l'OCIF mène des actions de responsabilité sociale et environnementale, notamment des campagnes de collecte de déchets sur le littoral de la Samba, ainsi que des formations consacrées à l'économie circulaire et au recyclage.

De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade des Pays-Bas en Angola, Paul Ederer, a justifié ce soutien financier par le manque de financements auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs.

Il a souligné que le programme permet de sélectionner de jeunes porteurs de projets ayant des idées prometteuses et de les accompagner dans leur développement sous tous ses aspects.

S'agissant de la plantation de palétuviers, le coordinateur du quartier de Tapo, Filipe Martins Dala, a indiqué que ces écosystèmes contribuent largement aux moyens de subsistance des habitants de la localité, d'où les actions de sensibilisation menées auprès de la population en faveur de leur préservation.