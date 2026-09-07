Angola: Hockey sur patins - Le DV Sport remporte la Coupe d'Angola

Luanda — Le DV Sport a remporté samedi la 23e édition de la Coupe d'Angola de hockey sur patins, en s'imposant en finale face au Petro de Luanda sur le score de 5-2, dans un match disputé au pavillon Welwitschia Mirabilis, à Moçâmedes.

Pour l'équipe victorieuse, le capitaine Chiquinho a inscrit deux buts, tandis que Tino Boy, Pi et Flávio ont marqué chacun une fois. Les buts du Petro de Luanda ont été inscrits par Chipico et Ery.

Avec ce sacre, le DV Sport succède à l'ancienne Académica de Luanda, aujourd'hui disparue, et enrichit son palmarès d'un nouveau trophée.

Cette victoire permet également au DV Sport de réaliser le doublé cette saison, après avoir remporté le Championnat national.