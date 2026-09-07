Angola: Football - Le Kabuscorp s'impose en Coupe de la Confédération

Luanda — Le Kabuscorp de Palanca a pris une sérieuse option dans les éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine de football en s'imposant 2-0 face à l'UNAM FC de Namibie, lors de la manche aller disputée au stade du 11 Novembro, à Luanda.

Les buts de la formation angolaise ont été inscrits par Ady Boyo, dès la 6e minute, et Benarfa, à la 73e minute, au terme d'une rencontre au cours de laquelle le Kabuscorp évoluait officiellement à domicile, bien que désigné comme équipe visiteuse.

Le Kabuscorp a ouvert le score dès la 6e minute sur un centre repris de la tête par Ady Boyo. Plus prompt dans les airs, l'attaquant angolais a placé le ballon au fond des filets, hors de portée du gardien Gariseb.

Les Angolais ont ensuite conservé la maîtrise du jeu, tandis que la formation namibienne peinait à se créer des espaces pour inquiéter le gardien JB.

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Le Kabuscorp a même bénéficié d'un penalty à la 10e minute, mais Benarfa a vu sa tentative repoussée sans difficulté par Gariseb. Les Angolais ont néanmoins regagné les vestiaires avec leur avantage d'un but (1-0).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Palanca ont continué à contrôler les débats. À la 61e minute, Téo pensait inscrire le deuxième but après une passe en retrait, mais l'arbitre, Easter Zimba, a annulé la réalisation pour une position de hors-jeu.

La deuxième réalisation est finalement intervenue à la 73e minute. Sur une passe rasante de Téo, Benarfa s'est retrouvé en excellente position et n'a eu qu'à ajuster sa frappe pour envoyer le ballon au fond des filets et porter l'avantage angolais à 2-0.

Malgré les changements opérés, l'UNAM FC n'est jamais parvenu à véritablement inquiéter le Kabuscorp, qui a conservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Les deux équipes se retrouveront le 13 septembre dans la même enceinte pour le match retour.