Angola: Le Raid Okavango traverse le corridor oriental de Bié avec plus d'une centaine de touristes

Cuito — La caravane du Raid Okavango, qui réunit plus d'une centaine de touristes de différentes nationalités, est arrivée samedi dans la province de Bié pour une expédition de trois jours à travers les municipalités du corridor oriental, notamment Catabola, Camacupa et Cuemba.

À Cuito, capitale provinciale, la délégation, composée de véhicules tout-terrain, a visité l'Ombala Ekovongo, haut lieu du pouvoir traditionnel et de la culture de la province, ainsi que le Mémorial de la bataille de Cuito, monument érigé en symbole de paix et de réconciliation nationale et destiné à préserver la mémoire collective des victimes civiles et militaires.

La caravane s'est ensuite rendue dans la municipalité de Catabola, où elle a découvert les chutes de la rivière Cunje, dans la mission de Tchitalela. Elle a ensuite poursuivi son périple jusqu'au Centre géodésique de l'Angola, à Camacupa.

Le programme de la délégation dans la province du Bié prévoit également des visites de sites historiques et culturels, ainsi que des activités destinées à favoriser les échanges avec les communautés locales.

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À sa troisième édition, le Raid Okavango est une expédition touristique visant à promouvoir et à valoriser le potentiel touristique, culturel et historique de la région angolaise de l'Okavango, ainsi que les possibilités d'investissement et d'affaires qu'elle recèle.

L'événement est organisé par l'Agence nationale pour la gestion de la région de l'Okavango (ANAGERO).

Cette troisième édition a débuté samedi dans la province de Huambo et se poursuivra jusqu'au 12 septembre.

Les touristes se rendront également dans la province de Moxico, où le programme mettra l'accent sur les richesses naturelles de la région, notamment ses cours d'eau, ses châteaux d'eau naturels et ses lagunes.

Au retour, l'itinéraire prévoit également des étapes dans plusieurs sites touristiques emblématiques des provinces de Lunda-Sul et de Malanje, notamment le projet minier de Catoca et les chutes de Calandula.