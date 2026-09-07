Angola: Football - Le Primeiro d'Agosto bat Green Mamba en Coupe de la Confédération

Luanda — Le Primeiro d'Agosto s'est imposé samedi face à Green Mamba d'Eswatini (2-0), en match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, qualificatif pour la phase de groupes.

Les « militaires » ont ouvert le score sur un but contre son camp à la 54e minute, avant que Rupson ne double la mise à la 85e minute.

Le Primeiro d'Agosto a débuté la rencontre avec la composition suivante : Anselmo, Mabelé, Venâncio, Milton, Calebi, Macaia, Mabilson, Fernando, Dagó et Axel.

La manche retour est prévue samedi prochain au stade du 11Novembro, à Luanda.

Dans l'autre rencontre concernant la même compétition, le Kabuscorp do Palanca affrontera cet après-midi le NAM de Namibie.