Angola: Muxima/2026 - L'archevêque de Luanda appelle à l'amour du prochain pour bâtir des familles saines

Quiçama — L'archevêque de Luanda, Mgr Filomeno Vieira Dias, a insisté ce dimanche, lors de la messe de clôture du pèlerinage à Muxima, sur la nécessité de faire preuve de plus d'amour du prochain et de fraternité pour bâtir des familles saines.

Le prélat a fait cette déclaration au cours de l'homélie de la messe qu'il a présidée, marquant la clôture du pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de la Conception de Muxima, qui s'est déroulé du 3 au 6 septembre dans la commune de Quiçama, province d'Icolo et Bengo.

Selon l'archevêque, il est nécessaire que les mères consacrent davantage d'amour à leurs enfants, en leur transmettant des valeurs civiques et morales.

À cette fin, il a conseillé aux mères de suivre l'exemple de la Vierge Marie qui a aimé inconditionnellement son fils aîné, Jésus-Christ.

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D'autre part, il a salué les sacrifices consentis par les mères pour le bien-être de leurs enfants et les a mises en avant comme des figures accueillantes et des intercesseurs.

« Nous devons traiter tout le monde avec respect et amour. Nous devons promouvoir la bienveillance. Nous ne devons pas être médisants », a-t-il conseillé.

Enfin, il a rendu hommage à la foule présente, qui comptait plus de cent mille personnes selon les organisateurs, et a invité les fidèles à participer au pèlerinage à la recherche de la foi chrétienne.

Outre les pèlerins, la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion des femmes, Ana Paula do Sacramento Neto, le gouverneur provincial d'Icolo et Bengo, Auzílio Jacob, ainsi que des représentants de partis politiques ont assisté à la clôture du pèlerinage.