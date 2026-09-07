Angola: L'Exécutif angolais mise sur l'innovation pour lutter contre la sécheresse et dynamiser l'économie

Cuvelai — La gouverneure de la province de Cunene, Gerdina Didalelwa, a préconisé samedi, dans la municipalité de Cuvelai, de miser sur l'innovation et la mécanisation agricole afin d'atténuer les effets du changement climatique et de faire de la province un pôle attractif pour le développement durable.

La gouverneure s'exprimait lors de l'inauguration du barrage de Ndúe, l'une des infrastructures conçues pour renforcer l'approvisionnement en eau de la région et atténuer les effets de la sécheresse cyclique qui affecte les populations du sud de l'Angola.

Gerdina Didalelwa a souligné l'importance des canaux associés aux barrages, qui permettent de rapprocher l'eau des populations, de réduire le temps et l'énergie consacrés à sa collecte et, partant, de permettre aux familles de se consacrer davantage aux activités productives.

Selon la gouverneure, une plus grande disponibilité de l'eau pourrait également contribuer à réduire le phénomène de transhumance, qui maintient de nombreux jeunes et, dans certains cas, des enfants en âge scolaire éloignés de leurs familles pendant de longues périodes.

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Elle a estimé que ces transformations pourraient favoriser le passage d'une agriculture saisonnière et de subsistance à une agriculture permanente, moderne et commerciale, tout en contribuant à une alimentation plus riche et plus diversifiée.

Pour Gerdina Didalelwa, l'eau constitue une ressource déterminante pour le développement économique et social des populations, susceptible de transformer profondément le mode de vie des communautés.