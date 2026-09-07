Ile Maurice: Recrutement d'infirmiers - Une nouvelle porte d'entrée dans la fonction publique

Une opportunité pour les jeunes, mais aussi une réponse à un besoin devenu urgent dans le système de santé public. La Public Service Commission (PSC) lance un appel à candidatures pour le recrutement de Trainee Nurses au sein du ministère de la Santé et du bien-être.

La campagne s'adresse aux jeunes Mauriciens âgés de 18 à 35 ans répondant aux critères académiques requis. Les candidats doivent être titulaires d'un Cambridge School Certificate, avec des crédits dans au moins cinq matières, dont une matière scientifique, ou d'un GCE Ordinary Level répondant aux mêmes exigences.

À la clé, une allocation mensuelle de Rs 25 445, avec une échelle pouvant atteindre Rs 26 045. Pour 2026, l'allocation initiale après remise est fixée à Rs 23 617. Les personnes intéressées ont jusqu'au jeudi 24 septembre 2026 à 15 heures pour soumettre leur candidature.

Un recrutement dans un contexte tendu

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Cette campagne intervient alors que le manque de personnel infirmier constitue un défi important pour le système de santé public. Interrogé sur cette situation en avril dernier, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, avait rappelé qu'il y avait eu «presque» aucune campagne de recrutement d'infirmiers au cours des dix dernières années. Or, environ une centaine d'infirmiers et autres professionnels de santé partent à la retraite chaque année.

Pour le ministre, sans renouvellement régulier des effectifs, les conséquences sont inévitables. La pression se reporte sur les équipes en place, avec des conséquences sur leurs conditions de travail. À cela s'ajoute le départ de plusieurs médecins du secteur public, certains ayant opté pour le congé sans solde (leave without pay). Une situation qui, selon Anil Bachoo, augmente davantage la charge de travail des professionnels restant dans les établissements publics. «Ils sont épuisés», avait-il souligné.

Face à cette situation, le ministère a annoncé plusieurs mesures pour renforcer les effectifs. Quelque 300 étudiants en soins infirmiers ont ainsi été recrutés et doivent suivre une formation. Environ 150 d'entre eux devaient être opérationnels et intégrer le système de santé d'ici août. Parallèlement, près de 400 étudiants diplômés de Polytechnics Mauritius doivent également être recrutés afin de venir renforcer les ressources humaines dans le secteur.

La nouvelle campagne de Trainee Nurses s'inscrit dans cette volonté de renouveler les effectifs, tout en offrant aux jeunes une possibilité de se former et de faire carrière dans le service public.