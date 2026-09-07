Ile Maurice: La NCA, l'AGOA, la santé et la pêche au coeur des décisions

Le Conseil des ministres, réuni vendredi 4 septembre, a pris note de neuf projets de loi liés à la création de la National Crime Agency (NCA). Il s'agit du Constitution (Amendment) Bill, du National Crime Agency Bill, du National Crime (Interim) Agency Bill, du Secretariat of the Independent Advisory Panel Bill, du Secretariat of the Independent Advisory (Interim) Panel Bill, du Financial Crime Bill, de l'Asset Recovery and Unexplained Wealth Bill, du National Crime Agency (Miscellaneous Provisions) Bill et du Criminal Justice (Offenders Assisting Investigations and Prosecutions) Bill. Ces neuf textes feront l'objet d'un examen approfondi lors de la prochaine réunion du Cabinet avant que le feu vert ne soit donné pour leur présentation à l'Assemblée nationale.

Le Cabinet a également pris note de la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'au 31 décembre 2028. Le texte a été promulgué par le président américain Donald Trump le 2 septembre.

Par ailleurs, la période de quarantaine a été prolongée du 8 septembre au 7 décembre 2026 pour les voyageurs ayant récemment séjourné ou transité par la République démocratique du Congo ou le Soudan du Sud, en raison de l'épidémie d'Ebola.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre décision : l'interdiction de stocker du carburant de soute dans les cales à poisson des navires de pêche étrangers faisant escale à Port-Louis sera levée, avec des contrôles renforcés.

Le Cabinet a aussi donné son aval à la signature d'un protocole d'accord entre Maurice et l'Arabie saoudite pour renforcer leur coopération dans le domaine de la santé.