Afrique: Miss Monde 2026 - Fatoumata Diop hisse le Sénégal dans le Top 20 pour la première fois

Fatoumata Diop a marqué l'histoire du Sénégal à Miss Monde. La représentante du pays de la Teranga s'est qualifiée, ce samedi 5 septembre à Nha Trang, au Vietnam, pour le Top 20 de la 73e édition du concours.Elle n'a pas réussi à aller plus loin dans la compétition, mais cette performance reste historique. C'est en effet la première fois qu'une représentante du Sénégal atteint le Top 20 de Miss Monde.

Face à 110 autres candidates venues des quatre coins du monde, Fatoumata Diop a réussi à décrocher son ticket pour les vingt demi-finalistes de l'édition 2026.Cette qualification vient couronner plusieurs semaines de compétition et un parcours remarqué dans les différentes épreuves du concours. Dès les étapes préliminaires, Fatoumata Diop avait réussi à se faire une place parmi les candidates à suivre.

La représentante du Sénégal s'est notamment illustrée dans le Top Model Challenge. Elle avait intégré le groupe des finalistes de cette épreuve, après avoir franchi une première sélection qui l'avait propulsée dans le Top 60. Une étape importante dans son parcours, le Top Model faisant partie des challenges qui peuvent ouvrir directement les portes du Top 20.

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Même si elle n'a finalement pas remporté le challenge, son parcours dans cette épreuve a contribué à maintenir le Sénégal parmi les candidates en vue de cette édition. La victoire du Top Model est finalement revenue à la candidate de la France Indira Ampiot, qui a obtenu une qualification automatique pour le Top 20.

Le Sénégal dans le Top 40

Fatoumata Diop a ensuite franchi une nouvelle étape décisive avec sa qualification dans le Top 40. Elle figurait parmi les dix candidates africaines retenues pour poursuivre l'aventure, aux côtés notamment de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de la Zambie, de l'Érythrée, du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi, du Kenya et de la Tanzanie.

Cette sélection réduisait déjà considérablement le nombre de prétendantes à la couronne bleue. Sur les 111 candidates présentes au départ, seules 40 pouvaient encore prétendre à la suite de la compétition.

La marche suivante a été franchie lors de la finale. Le Sénégal figure parmi les candidates africaines retenues dans le Top 20, avec le Kenya et l'Afrique du Sud, tandis que le Zimbabwe et la Zambie ont également obtenu leur qualification par le biais de leurs performances dans les différents challenges.

Son parcours s'arrête toutefois au Top 20. La sélection s'est ensuite poursuivie avec le Top 12, puis le Top 6, avant le couronnement de la représentante de la République dominicaine, Joheirry Mola, sacrée Miss Monde 2026. L'Espagne et la Malaisie ont respectivement terminé première et deuxième dauphines.