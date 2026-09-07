Tunisie: Première médicale à Médenine - Le CHU Habib Bourguiba réussit ses premières implantations de stimulateurs cardiaques

Le CHU Habib Bourguiba de Médenine a franchi une étape clé dans le renforcement de son offre de soins. Ce dimanche, l'établissement hospitalier a réalisé avec succès, et pour la toute première fois, des opérations d'implantation de stimulateurs cardiaques (pacemakers) au profit de quatre patients.

L'intervention a été conduite par de jeunes compétences médicales du service universitaire de cardiologie de Médenine, sous la supervision d'une équipe d'experts issus de l'hôpital militaire de Tunis et du CHU Sahloul de Sousse.

Selon Taïeb Challouf, directeur régional de la santé à Médenine, cette avancée constitue un bond qualitatif majeur pour le système de santé publique dans la région. Elle permet de rapprocher les soins de haute spécialité des citoyens du gouvernorat de Médenine, du Sud-Est et des zones avoisinantes, évitant ainsi aux patients souffrant de bradycardie sévère des déplacements pénibles et risqués vers les grands centres hospitaliers.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le responsable a précisé que deux praticiennes du service de cardiologie de Médenine ont suivi une formation pointue au sein de l'hôpital militaire de Tunis et du CHU Sahloul afin de maîtriser ces interventions d'urgence.

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De son côté, le chef du service de cardiologie du CHU Habib Bourguiba, s'est félicité de ce succès qui vient consolider les acquis de l'établissement, déjà illustrés par des performances remarquables en cathétérisme cardiaque, en télémédecine et au niveau de la plateforme d'urgence numérique.

Présent pour encadrer ces interventions, le Pr Abdeldayem Hagui, cardiologue à l'Hôpital militaire de Tunis et professeur à la Faculté de médecine de Tunis, a souligné la portée vitale de ces opérations pour sauver des vies, qualifiant cet événement de point de départ pour une activité pérenne au service des habitants du sud tunisien.