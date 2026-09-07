Tunisie: Coupe de la CAF - 1er tour préliminaire Aller - Shooting Stars - CSS (1-0) - Le CSS tombe sur un os

Face à une équipe nigériane particulièrement efficace en première période et globalement maîtresse de son sujet, les joueurs de Nabil Kouki ont finalement buté sur un collectif adverse très bien en place.

Au stade MKO Abiola à Abeokuta, le CSS a croisé hier les Nigérians de Shooting Stars dans le cadre des préliminaires de la C3. Un grand format d'entrée de compétition, sachant le pedigree des deux équipes à l'échelle continentale. Quoi espérer de mieux, surtout pour jauger les dispositions des Sfaxiens cette saison, un onze qui a repris du poil de la bête depuis l'exercice écoulé d'ailleurs. Ce faisant, hier, à 100 km de Lagos, du côté d'Abeokuta, sur une pelouse en excellent état, le CSS a commencé par repousser les tentatives nigérianes, là où Yussuf et Gbolagade étaient particulièrement menaçants.

10' de jeu, Dahmen détourne une frappe de Desmond et permet au CSS de maintenir le cap. On engage la 20e minute de jeu à présent, le CSS résiste, mais l'adversaire ne bouscule pas pour autant les Sfaxiens, sur cet intermède de temps précis. 25' pourtant, Taheer décoche un tir à l'entrée de la surface, mais la frappe n'est pas cadrée.

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Le premier tournant du match intervient à la 26' avec l'ouverture du score de la part de Shooting Stars suite à un but signé Lucky Emmanuel. Sur sa lancée, le team nigérian insiste, mais Yussuf et Jobi ne verront pas leurs tentatives aboutir. Fin du premier half, là où le CSS n'a pratiquement pas donné l'impression de vouloir gagner.

De retour de pause, les hommes de Nabil Kouki refoulent la pelouse avec la ferme intention de ne pas hypothéquer leurs chances dans l'optique de la manche retour. Ce faisant, 55' et 57', Ali Maaloul et Hamza Mathlouthi verront leurs rushs respectifs enrayés par Desmond et Gbolagade. Le CSS pousse par Habchia, Derbali et Sghaier mais le cuir ne parvient pas comme il se doit à Mohamed Trabelsi. 60', suite à une percée de Maâloul, la balle tombe dans les pieds de Josna qui tergiverse.

Alors, Nebil Kouki opère des changements en vue d'ajuster sa stratégie et surtout répondre à la situation en cours. En fin de partie, la tentative de Kevin Mundeko passera de peu à côté du poteau nigérian, et après coup, l'arbitre camerounais Yannick Fodouop siffle la fin du match. Le CSS devra prochainement et tout d'abord remonter son handicap d'un but au retour, puis forcer son destin pour se qualifier.