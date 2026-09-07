Tunisie: ESS - Un onze d'attaque

A la réception de la JSO à l'Olimpico, l'Etoile tentera de forcer à terme le verrou des Omraniens.

De bonnes nouvelles sont annoncées dans le giron étoilé. Outre la victoire acquise lors du dernier match, c'est le renfort progressif du groupe de joueurs avec le retour des 3 internationaux U21 finalistes des derniers Jeux méditerranéens qui sont forcément salués. Ainsi, à cet effet, les retours de Slim Khadhraoui, Yassine Chaâbani et Rayan Anan permettront d'élargir la palette de choix de coach Bracconi.

Après avoir manqué deux matchs, ce trio revient en force pour relever davantage le niveau de jeu de l'équipe. Egalement, le milieu défensif libérien Mohamed Sangaré est récupérable pour ce match. A noter cependant les absences d'Ayoub Fajari et Rayan Gara, convoqués en sélection pour la CAN U20.

Des arguments pour forcer son destin

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Avec le choix important de joueurs à vocation offensive, l'Etoile a les armes pour prendre le jeu à son compte et pousser la JSO dans ses derniers retranchements. Anan, Chaâbani, Ben Dhiaf, Abid ou encore Senghor sont les armes principales devant, trois d'entre eux sont quasiment sûrs de débuter.

Dans les bois, Ben Hassen, retrouvé, reste le numéro 1 à son poste. Volet compartiment défensif, il y a la possibilité de voir Khadhraoui rentrant aux côtés de Kechrida, Ghouma et Lanquetin. Au milieu, Bouslama, Abid à la manoeuvre, Ochigbo et Sangaré à la récupération peuvent faire l'affaire.

En attaque, il y a du monde, mais un trident se dégage avec le jeune avant-centre Chaabani, accompagné par l'ailier Anan et Ben Dhiaf. L'Etoile ne compte plus lâcher de points après sa défaite inaugurale. La réception de la JSO, certes accrocheuse à souhait, ne sera guère une sinécure mais l'ESS a les arguments pour forcer son destin. La victoire et rien que la victoire, c'est droit au but que l'Etoile se produira face à la JSO, qui plus est, face à un public tout acquis à sa cause.