Cameroun: GBC- 50 agences, une nouvelle ère pour la banque publique

Quelques mois après la sortie de Société Générale de son capital, General Bank of Cameroon (GBC) poursuit le déploiement de sa nouvelle identité. La banque a inauguré, le 2 septembre 2026, sa 50e agence à Bonabéri, dans le 4e arrondissement de Douala. Une implantation présentée comme un symbole de son nouvel ancrage camerounais.

C'est une étape symbolique dans la transformation de General Bank of Cameroon. Le 2 septembre dernier, l'établissement bancaire a officiellement inauguré sa nouvelle agence de Bonabéri, portant à 50 le nombre de ses points de vente à travers le Cameroun.

Pour le directeur général de GBC, Victor Noumoué, cette ouverture revêt une importance particulière. « Aujourd'hui, c'est notre 50e agence. C'est un symbole fort », a-t-il déclaré lors de la cérémonie. Le choix de Bonabéri n'est d'ailleurs pas anodin. Quartier industriel et commerçant de Douala, la zone se caractérise, selon le dirigeant, par son brassage culturel et sa diversité, avec « un mélange de traditions » et une « population multiculturelle ».

GBC disposait déjà d'une implantation à Bonassama. Cette nouvelle agence vient donc renforcer sa présence dans cet important bassin économique de la capitale économique.

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Un réseau de 50 agences

Avec cette ouverture, le réseau de General Bank of Cameroon compte désormais 50 agences, dont 15 à Douala. La banque dispose également de neuf agences Premium et de deux agences dédiées à la clientèle patrimoniale. Son dispositif commercial s'appuie par ailleurs sur 172 distributeurs automatiques de billets et plus de 16 700 terminaux de paiement électronique. Un maillage que l'établissement entend mettre au service de son ambition de devenir une banque de référence sur le marché camerounais. Cette expansion intervient dans un contexte particulier pour GBC. La banque est engagée depuis plusieurs mois dans une transition majeure consécutive au changement de son actionnariat.

De Société Générale à GBC

Le 12 mai 2026, l'État camerounais a finalisé le rachat de 58,08 % des parts détenues jusque-là par Société Générale, pour un montant d'environ 129 milliards de FCFA, soit près de 230,5 millions de dollars.

Cette opération, qui faisait suite à la convention signée en juillet 2025 à Douala, a porté la participation de l'État camerounais à 83,68 % du capital de la banque. Les 16,32 % restants sont détenus par Sanlam-Allianz.

GBC rejoint ainsi le cercle des établissements bancaires à majorité publique opérant au Cameroun, aux côtés notamment de la BC-PME, de la CBC, de NFC Bank et de l'UBC.

Mais pour la direction générale, cette évolution capitalistique ne doit pas être assimilée à une rupture dans la gestion quotidienne de l'établissement. « Aucun changement dans son fonctionnement au quotidien », assure Victor Noumoué, qui insiste sur l'expérience des équipes dirigeantes et sur la composition du conseil d'administration, désormais renforcé par des administrateurs indépendants nommés par l'État et Sanlam-Allianz.

Miser sur les racines camerounaises

Le principal défi est désormais de construire une identité propre après plusieurs décennies sous la bannière Société Générale. Sur ce point, le directeur général privilégie le registre de la continuité plutôt que celui de la rupture.

« Nous devenons une banque locale. Nous voulons puiser dans nos racines, dans ces racines solides, pour pouvoir offrir des services de qualité », a-t-il expliqué.

À Bonabéri, GBC veut ainsi incarner une « banque relationnelle de référence », avec une stratégie plaçant le client au centre de ses priorités.

L'inauguration de cette 50e agence apparaît donc comme bien plus qu'une opération d'expansion commerciale. Elle constitue un marqueur de la nouvelle trajectoire de GBC : celle d'une banque désormais majoritairement détenue par l'État camerounais, appelée à conserver les acquis de son histoire tout en construisant progressivement une identité et une stratégie propres au marché local.