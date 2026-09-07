Le groupe Axian et la Banque africaine de développement ont lancé un vaste programme d'inclusion financière des femmes visant à élargir l'accès au financement et à l'accompagnement des entreprises pour plus de 34 000 entreprises dirigées par des femmes dans cinq pays africains.

Selon un communiqué de presse, soutenu par l'initiative « Affirmative Finance Action for Women in Africa » (Afawa) de la Banque africaine de développement et par la « Women Entrepreneurs Finance Initiative » (We-Fi), ce programme vise à remédier à l'un des principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises détenues par des femmes en Afrique : l'accès limité au financement.

L'Afrique, souligne la même source, affiche le taux d'entrepreneuriat féminin le plus élevé au monde, mais les femmes entrepreneures sont encore confrontées à un déficit de financement estimé à 49 milliards de dollars. Le programme sera mis en oeuvre via les plateformes de services financiers numériques du groupe Axian, Mixx et Mvola, qui intègrent des services de prêt numérique, des formations en éducation financière, des services de développement commercial et des initiatives d'inclusion numérique afin d'aider les femmes entrepreneures à développer leurs activités et à améliorer leur accès aux services financiers formels. Il comprend deux volets complémentaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le premier fournira des produits et services financiers numériques sur mesure à 34 000 micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes à Madagascar, en Tanzanie et au Sénégal. Le second proposera des formations en éducation financière, en compétences numériques et en entrepreneuriat à 25 000 femmes à Madagascar, en Tanzanie, au Sénégal, au Togo et aux Comores.

Le programme s'appuiera sur les services de paiement mobile, les solutions de prêt numériques et des capacités alternatives d'évaluation de la solvabilité pour atteindre les femmes entrepreneurs qui ont traditionnellement été mal desservies par les systèmes financiers conventionnels.

« Partout en Afrique, des millions de femmes dirigent déjà des entreprises prospères. Le défi ne réside pas dans l'esprit d'entreprise, mais dans l'accès au financement, aux outils numériques et aux opportunités de croissance », a déclaré Erwan Gelebart, Pdg d'Axian Digibank et Fintech.

Melissa Basque-Roux, coordinatrice de l'initiative Afawa de la Banque africaine de développement, a déclaré que, bien que les femmes entrepreneures jouent un rôle central dans la transformation économique de l'Afrique, elles sont encore trop nombreuses à se heurter à des obstacles pour accéder au financement, aux outils numériques et à l'accompagnement dont elles ont besoin pour se développer.

« Par le biais d'Afawa et de We-Fi, la Banque africaine de développement est heureuse de soutenir ce partenariat avec Axian, Mixx et MVola. Ce partenariat permettra de développer des services financiers numériques sur mesure, de renforcer la culture financière et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises dirigées par des femmes à travers le continent », a-t-elle déclaré.

Le programme s'articulera autour de cinq axes prioritaires : élargir l'accès à la finance numérique pour les entreprises dirigées par des femmes, renforcer l'éducation financière et numérique, développer des produits financiers adaptés aux femmes entrepreneures, accélérer l'inclusion numérique grâce aux technologies mobiles, et aider les entreprises détenues par des femmes à intégrer l'économie formelle et à y prospérer.

La mise en oeuvre sera dirigée par Mixx et MVola, en partenariat avec des sociétés d'exploitation locales dans les pays participants, alliant ainsi l'expertise régionale à une exécution au niveau national afin de maximiser l'impact et la portée de l'initiative. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien plus large apporté par la Banque africaine de développement à Axian Telecom.

En janvier 2025, la Banque a approuvé un prêt d'entreprise de premier rang de 160 millions de dollars destiné à développer la connectivité numérique et l'inclusion financière dans neuf pays africains, comprenant notamment un financement dédié à 22 000 femmes entrepreneures à Madagascar.