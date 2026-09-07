Tunisie: Manouba - Caravane sanitaire et distribution de fournitures scolairesdans la localité « Hafsia » à Borj El Amri

Une équipe composée de14 médecins et 28 cadres paramédicaux ont dirigé, dimanche matin, une caravane sanitaire et sociale pluridisciplinaire à l'école primaire Hafsia à Borj El Amri, organisée par l'Association caritative Amine pour les malades du cancer et les orphelins, en coordination avec la direction régionale de la santé de Manouba et le conseil local de Borj El Amri.

Cette caravane a comporté plusieurs spécialités médicales dont l'ophtalmologie, l'orthopédie la médecine générale, la pédiatrie, la gynécologie et obstétrique, le dépistage des cancers féminins, la gérontologie et la nutrition.

Des médicaments ont été fournis gratuitement aux bénéficiaires dans certaines spécialités médicales.

Selon le président de l'association Amine Nabil Boukehili, cette caravane revêt également un caractère social précisant que 60 cartables scolaires équipés de fournitures ont été fournit, ainsi que 120 tabliers au profit de tous les élèves de cet établissement scolaire, et un fauteuil roulant a été remis à une élève en situation de handicap.

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Cette caravane sanitaire et sociale s'inscrit dans le cadre des activités sociales et humanitaires visant à soutenir les catégories à revenu limité et à rapprocher les services de santé dans plusieurs régions du pays, notamment celles qui rencontrent des difficultés d'accès aux soins, afin de permettre à tous les habitants, quel que soit leur âge, de bénéficier de consultations médicales dans les meilleures conditions.

Les Scouts de Borj El Amri et le personnel de l'école primaire ont contribué à sécuriser et à organiser la caravane, depuis l'accueil des citoyens jusqu'à la préparation des salles pour les consultations médicales et les examens.

De son côté, le membre du conseil local Karim Ferjani a déclaré à la TAP que cette caravane a pour objectif de rapprocher les services médicaux des citoyens, notamment les catégories à faible revenu et les personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de santé à travers les consultations gratuites dans plusieurs spécialités.

Cette caravane, qui a démarré en présence du gouverneur de la région, a pour objectif de promouvoir la prévention et le dépistage précoce des maladies. Elle permettra de réduire les charges sanitaires et financières des malades et de leurs familles, en particulier les patients atteints de cancer, les orphelins et les catégories vulnérables dans cette région où la population dépasse 6 millions d'habitants.