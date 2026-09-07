Ile Maurice: Natation - Le pays termine avec 17 médailles

La compétition s'est achevée, hier, à Gaborone, au Botswana, avec un total de 17 médailles pour Maurice, soit six en or, six en argent et cinq en bronze. Notons que, vendredi soir, les mauvaises conditions météorologiques avaient contraint les organisateurs à interrompre les séries du 50m nage libre et du relais 4x100m quatre nages mixte, qui ont finalement été reportées à hier matin.

La journée d'hier a permis à Maurice d'ajouter quatre médailles à son bilan. Chez les 11-12 ans, Blaizya Zuel a décroché le bronze au 50m nage libre en 30.75, avant de prendre l'argent au 100m nage libre en 1:08.77. Aaniya Prayag a, elle, apporté une nouvelle médaille d'or au 200m quatre nages chez les 11-12 ans. Elle s'est imposée en 2:49.31 devant la Botswanaise Lame Thomba (2:51.09) et la Zambienne Tamika Mjovu (2:58.97).

Le dernier podium de la 4e journée est venu du relais 4x100m quatre nages mixte 15+. Le quatuor composé de Lukas Chan Chuen, Alicia Kok Shun, Ruslan Nakhuda et Lea Thomas a obtenu le bronze en 4:33.80, après la disqualification de l'Afrique du Sud. La Namibie s'est imposée en 4:09.65 devant le Botswana (4:21.90).

Ruslan Nakhuda, Lukas Chan Chuen, Alicia Kok Shun et Lea Thomas arborant le quadricolore pour le bronze récolté au relais 4x100m 4 nages mixte chez les 15+.

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Au total, Maurice repart avec six médailles d'or, six d'argent et cinq de bronze. Cette récolte porte la marque de plusieurs nageurs, notamment Aaniya Prayag, Alicia Kok Shun, Blaizya Zuel, Lukas Chan Chuen et Ethan Apollon, médaillé d'argent. Ruslan Nakhuda et Lea Thomas ont également contribué au bilan en décrochant, avec Lukas Chan Chuen et Alicia Kok Shun, le bronze du relais 4x100m quatre nages mixte 15+.

Pour Gianni Apollon, Team Manager de la délégation mauricienne, cette compétition aura aussi permis au groupe de se rapprocher. «Cette équipe a su dépasser les rivalités entre clubs pour former un groupe soudé», souligne-t-il.

Le Team Manager estime toutefois qu'un meilleur encadrement sera nécessaire pour permettre à ces jeunes de poursuivre leur progression. «Si Maurice veut voir ces jeunes confirmer leur potentiel et obtenir davantage de résultats, un encadrement plus important au niveau national sera nécessaire», affirme-t-il. Selon lui, ces nageurs représentent «une partie de la relève mauricienne» et disposent du talent pour atteindre le haut niveau, «à condition de leur donner les moyens et l'accompagnement nécessaires».

Des réflexions qui méritent d'être entendues et, surtout, de susciter une véritable réflexion sur l'avenir de ces jeunes nageurs.