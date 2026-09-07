Ile Maurice: ASPL 2000 tient bon

Pour son grand retour sur la scène continentale après neuf ans d'absence, l'ASPL 2000 a décroché un match nul courageux (1-1) face aux Botswanais de Jwaneng Galaxy. La rencontre s'est tenue vendredi soir au complexe sportif de Côte-d'Or dans le cadre du match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF.

La partie a pourtant mal débuté pour les Portlouisiens. Dès la 4e minute, les visiteurs ont jeté un froid dans le stade lorsque Ramotse Olebogeng a ouvert le score sur un coup franc direct parfaitement exécuté. Menés si tôt, les hommes de Clarel Beeharry n'ont pas paniqué et ont fait preuve de caractère pour refaire leur retard. La récompense est intervenue à la 28e minute grâce à une superbe réalisation de Stewel Beeharry, qui a remis les deux formations à égalité.

Malgré plusieurs opportunités de part et d'autre en seconde période, aucune des deux équipes n'a réussi à faire sauter le verrou adverse. Ce score de parité laisse la qualification totalement indécise. Si ce résultat à domicile complique la tâche des Mauriciens, leur solide prestation collective face à un adversaire habitué aux joutes africaines permet de garder de réels espoirs.