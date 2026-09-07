Ile Maurice: La production en baisse après la période de pointe

Malgré le déficit pluviométrique enregistré ces derniers mois, la production de légumes avait fortement progressé en juillet et août. Cette période correspond au pic de production maraîchère et a entraîné une hausse importante des volumes acheminés vers le National Wholesale Market (NWM), selon Amarjeet Beegoo, consultant en agriculture durable.

Cette hausse de l'offre a cependant fait baisser les prix. Pour plusieurs légumes, les cours sont passés sous les coûts de production, réduisant les revenus des planteurs. Face à cette situation, certains agriculteurs ont choisi de labourer leurs champs afin de préparer de nouvelles cultures.

Ce choix devrait désormais avoir des répercussions sur l'approvisionnement du marché. En septembre, les volumes de légumes livrés au NWM devraient diminuer, ce qui pourrait entraîner une légère pression à la hausse sur les prix au niveau du marché de gros. Le mois de septembre, également marqué par une période de jeûne et de prières, pourrait par ailleurs influer sur la demande.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'évolution au détail ne suit toutefois pas nécessairement celle observée au NWM. Amarjeet Beegoo souligne que les marges pratiquées par certains détaillants peuvent accentuer les écarts entre les prix du marché de gros et ceux payés par les consommateurs. «À Saint-Pierre, le prix des tomates peut présenter un écart de Rs 25 par rapport à celui pratiqué au marché de Port-Louis», indique-t-il.

Les relevés de l'Agricultural Marketing Board au 4 septembre donnent un aperçu des prix pratiqués pour plusieurs légumes.