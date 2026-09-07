Ile Maurice: Football - La Cure Waves devra limiter la casse

Le champion de Maurice, La Cure Waves, accueille le club sud-africain d'Orlando Pirates, ce dimanche, au complexe sportif de Côte-d'Or, dans le cadre du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2026- 2027. Le coup d'envoi sera donné à 15h30.

Pour sa toute première apparition sur la scène continentale, la formation mauricienne s'avance vers un défi colossal. Entraîné par Jérôme Thomas, le groupe local a intensifié sa préparation physique et tactique au cours des dernières semaines afin d'aborder cette échéance historique avec rigueur et discipline. Conscient de la marge qui sépare le football mauricien de l'élite sud-africaine, le club hôte compte s'appuyer sur une organisation solide et le soutien de son public pour espérer signer une performance mémorable à domicile.

En face, Orlando Pirates arrive à Maurice avec le statut de grand favori. Les Sud-Africains entament leur campagne continentale avec l'objectif de faire oublier leur élimination précoce de la saison précédente.

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Les Buccaneers affichent une dynamique domestique particulièrement convaincante, occupant solidement la tête du championnat sud-africain (Betway Premiership) avec treize unités récoltées lors de leurs cinq premières sorties. L'effectif d'Orlando dispose d'une expérience de haut niveau et d'une profondeur de banc qui pèseront lourd sur l'ensemble de la double confrontation.