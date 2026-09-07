Ile Maurice: Rama Valayden et Neelkanth Dulloo rejoignent les Bérenger et Chetan Baboolall

Le fonctionnement du Parlement, la controverse entourant Anil Bachoo, l'arrivée de Rama Valayden et Neelkanth Dulloo au Fron Militan Progresis (FMP) ainsi que les prochains projets de loi ont dominé la conférence de presse du FMP, hier, à l'hôtel Hennessy Park. Paul Bérenger a vivement critiqué la dernière séance de l'Assemblée nationale et la décision de renvoyer les travaux parlementaires au 20 octobre, une situation qu'il qualifie de «révoltante, voire dangereuse».

Selon lui, plusieurs dossiers urgents nécessitent pourtant des débats et devraient faire l'objet de Parliamentary Questions et de Private Notice Questions. Il cite notamment le système de pension de vieillesse, autour duquel il estime qu'il existe «une confusion plus que jamais», le fléau de la drogue, le dossier des Chagos, la réforme électorale et l'affaire Kistnen.

Paul Bérenger a également évoqué la mort tragique d'Adriano Kelyano Perrine, bébé de sept mois poignardé mortellement à RocheBois. Sur les Chagos, il a dénoncé ce qu'il considère comme un «enfantillage dangereux» de la part du Premier ministre (PM). Pour lui, «il faut gouverner dans le dialogue» et institutionnaliser celui-ci.

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Le leader du FMP est aussi revenu sur la controverse entourant l'intervention chirurgicale subie par le ministre de la Santé, Anil Bachoo, à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, en présence de son médecin exerçant dans le privé. «J'ai honte pour le Parti travailliste», a déclaré Paul Bérenger, accusant Navin Ramgoolam d'avoir tenté de «noyer le poisson» au Parlement. Il dit toutefois comprendre le refus du PM d'instituer une Board of Inquiry, estimant que celui-ci avait déjà contredit son ministre.

Paul Bérenger considère néanmoins qu'Anil Bachoo aurait dû démissionner. «Li ti bizin demisione si Bachoo ti ena enn vre respe d li mem», a-t-il lancé. À défaut, il réclame au moins un remaniement ministériel.

Paul Bérenger a par ailleurs confirmé l'adhésion de Rama Valayden et de Neelkanth Dulloo au FMP. «Nous leur souhaitons la bienvenue. Pou ena ban lezot dimoun ki pou adere o FMP», a-t-il annoncé. Il a lancé un appel aux «progressistes», réaffirmant la ligne du FMP : faire partir le gouvernement travailliste sans pour autant «laisser le chemin ouvert» au MSM.

Le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, a, lui, regretté le manque de temps consacré aux débats sur le Road Traffic (Amendment) Bill. Il a demandé au gouvernement de rendre public le National Crime Agency Bill avant son examen au Parlement afin de permettre à la population de le consulter.

Joanna Bérenger, whip de l'opposition, est, pour sa part, revenue sur le retrait du Wetlands Bill, insistant également sur la nécessité de «gouverner dans le dialogue». Elle a souligné que plus d'une vingtaine de questions parlementaires restent toujours sans réponse après l'ajournement des travaux.