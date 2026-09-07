Tunisie: Sécurité alimentaire - Les banques multilatérales sécurisent les chaînes d'approvisionnement mondiales en engrais

Les principales banques multilatérales de développement (BMD) et des institutions financières internationales ont publié, début septembre 2026, une déclaration commune afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales en engrais face aux vulnérabilités structurelles les guettant.

Cette déclaration publiée sur le site de la Banque africaine de développement (BAD) intervient alors que la sécurité alimentaire demeure l'un des défis de développement les plus urgents et critiques à l'échelle de la planète. « Des chocs répétés ont mis en évidence les vulnérabilités structurelles des chaînes d'approvisionnement mondiales en engrais, affectant de manière disproportionnée les petits exploitants agricoles et les ménages à faibles revenus ».

A travers cette déclaration, les institutions signataires entendent mobiliser leurs ressources, à travers des financements coordonnés, le dialogue politique, l'innovation technologique et l'engagement renforcé du secteur privé.

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Elles s'engagent ainsi à élaborer une feuille de route coordonnée visant à accroître les financements alloués à la production, la transformation, le mélange, le stockage et le transport des engrais, tout en améliorant le suivi des marchés pour garantir un accès rapide aux intrants et à promouvoir une gestion précise des nutriments via des analyses de sols, l'agriculture numérique, la recherche et des services de conseil adaptés aux agriculteurs.

Cette feuille de route a aussi pour objectifs de restaurer le capital naturel et la fertilité des terres par une meilleure gestion des ressources en eau et des sols, ainsi que par le biais de solutions fondées sur la nature, de protéger la sécurité alimentaire des ménages vulnérables, de faciliter l'accès aux financements, aux marchés et aux technologies logistiques pour les petits exploitants et les PME agroalimentaires, ainsi que d'approfondir la collaboration et le partage de données entre gouvernements, chercheurs, société civile et secteur privé pour soutenir des politiques publiques fondées sur des données probantes.

La déclaration commune a été signée par six institutions clés du paysage financier mondial à savoir le Groupe de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement (coordonnant en tant que présidente du Groupe des dirigeants des BMD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Groupe de la Banque interaméricaine de développement, le Fonds international de développement agricole et le Groupe de la Banque mondiale.