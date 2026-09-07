Sénégal: JOJ 2026 - Diomaye Faye lance la mobilisation nationale avec « Dundal Joj »

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a lancé ce samedi 5 août 2026 le programme « Dundal Joj », au stade Iba Mar Diop de Dakar. « Dundal JOJ » veut impulser l'engagement citoyen en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et favoriser une appropriation par les populations, en particulier les jeunes.

Dans un élan de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse, le président de la République a lancé officiellement « Dundal JOJ ». Un programme qui, comme son nom l'indique, a pour but de faire vivre ces Jeux, de les projeter dans toutes les localités du pays. Le lancement a eu lieu au complexe Iba Mar Diop, lors d'un cocktail qui a réuni entrepreneurs, hommes d'affaires, diplomates, artistes, membres du gouvernement et acteurs sportifs.

Pour le président : « Ces Jeux nous offrent une occasion unique de développer la pratique sportive et doivent contribuer à améliorer notre cadre de vie. Ils doivent surtout contribuer à renforcer notre cohésion nationale. » C'est l'un des points phares de ce programme « Dundal JOJ », participer activement à l'impulsion du sport au Sénégal et d'unir les peuples de toutes parts du pays.

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Il est important pour lui de transmettre les valeurs olympiques jusque dans les classes. Les élèves prendront une grande part à cet événement d'envergure. Une première en terre africaine que le Sénégal accueillera. « Nous avons l'ambition de distribuer 150 000 kits aux élèves et aux enseignants », un accompagnement, selon le président de la République, à la hauteur des Jeux.

Il a également annoncé que la fondation Sénégal Solidaire de la Première Dame contribuera à hauteur de 500 millions de francs CFA. De même, « 200 000 billets iront aux écoles, ils iront aux associations », a annoncé le président. Ce sera pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité, en temps normal, de vivre les Jeux, de s'en imprégner grandement, au même titre que les autres enfants. Par là, la solidarité se vivra.

Un programme durant la période des Jeux pour « faire vivre » les Jeux dans divers cadres visant diverses cibles et avec divers impacts attendus autant sur le plan des infrastructures que sur le plan de l'environnement, des valeurs, entre autres. L'héritage des Jeux doit demeurer au-delà de la cérémonie de clôture, a insisté le président.