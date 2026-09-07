Sénégal: JOJ 2026 - Diomaye Faye lance la mobilisation nationale avec « Dundal Joj »

5 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Diop

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a lancé ce samedi 5 août 2026 le programme « Dundal Joj », au stade Iba Mar Diop de Dakar. « Dundal JOJ » veut impulser l'engagement citoyen en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et favoriser une appropriation par les populations, en particulier les jeunes.

Dans un élan de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse, le président de la République a lancé officiellement « Dundal JOJ ». Un programme qui, comme son nom l'indique, a pour but de faire vivre ces Jeux, de les projeter dans toutes les localités du pays. Le lancement a eu lieu au complexe Iba Mar Diop, lors d'un cocktail qui a réuni entrepreneurs, hommes d'affaires, diplomates, artistes, membres du gouvernement et acteurs sportifs.

Pour le président : « Ces Jeux nous offrent une occasion unique de développer la pratique sportive et doivent contribuer à améliorer notre cadre de vie. Ils doivent surtout contribuer à renforcer notre cohésion nationale. » C'est l'un des points phares de ce programme « Dundal JOJ », participer activement à l'impulsion du sport au Sénégal et d'unir les peuples de toutes parts du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est important pour lui de transmettre les valeurs olympiques jusque dans les classes. Les élèves prendront une grande part à cet événement d'envergure. Une première en terre africaine que le Sénégal accueillera. « Nous avons l'ambition de distribuer 150 000 kits aux élèves et aux enseignants », un accompagnement, selon le président de la République, à la hauteur des Jeux.

Il a également annoncé que la fondation Sénégal Solidaire de la Première Dame contribuera à hauteur de 500 millions de francs CFA. De même, « 200 000 billets iront aux écoles, ils iront aux associations », a annoncé le président. Ce sera pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité, en temps normal, de vivre les Jeux, de s'en imprégner grandement, au même titre que les autres enfants. Par là, la solidarité se vivra.

Un programme durant la période des Jeux pour « faire vivre » les Jeux dans divers cadres visant diverses cibles et avec divers impacts attendus autant sur le plan des infrastructures que sur le plan de l'environnement, des valeurs, entre autres. L'héritage des Jeux doit demeurer au-delà de la cérémonie de clôture, a insisté le président.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.