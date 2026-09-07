Gabon: Les Awards de la Ve République - Emmanuel Obakamba Ombana reçoit le Trophée du Leadership Associatif et Citoyen.

La 1er édition des Awards de la Ve République, organisée par le Comité des Journalistes pour le Suivi-Évaluation de la Démocratie, de la Bonne Gouvernance et de la Justice sociale (CJSEBJ), a distingué Emmanuel Obakamba Ombana En lui décernant le Trophée du Leadership Associatif et Citoyen, en reconnaissance d'un parcours marqué par son engagement en faveur de la jeunesse gabonaise, de la participation citoyenne et du renforcement des politiques publiques.

Cette distinction vient saluer plusieurs années d'implication dans les questions de l'employabilité, de l'entrepreneuriat des jeunes, du développement du mouvement associatif et de la mobilisation de la société civile, avec une approche orientée vers la transformation des initiatives citoyennes en leviers de développement national.

Au fil de son parcours, Emmanuel Obakamba Ombana S'est particulièrement illustré par ses contributions aux réflexions relatives aux politiques publiques de jeunesse, en participant à des initiatives portant sur l'insertion professionnelle, l'accompagnement de l'entrepreneuriat, le renforcement des capacités des organisations de jeunesse ainsi que la promotion d'une gouvernance plus inclusive.

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Son engagement s'est également traduit par un travail de plaidoyer ayant contribué au rayonnement de la jeunesse gabonaise aux niveaux national, sous-régional, continental et international, notamment à travers le développement de partenariats avec des institutions publiques, des organisations internationales et des acteurs de la société civile engagés dans les questions de jeunesse et de développement.

Parmi les contributions les plus marquantes figure sa forte implication dans les réflexions ayant accompagné l'élaboration du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030, particulièrement sur les volets consacrés au capital humain, à l'employabilité, à l'entrepreneuriat des jeunes, au renforcement des compétences et à l'orientation de la jeunesse vers les secteurs stratégiques à fort potentiel de croissance.

Cette distinction intervient dans un contexte où la Ve République fait de la jeunesse l'un des principaux moteurs de la transformation économique et sociale du Gabon. À travers cette reconnaissance, le CJSEBJ met en lumière un engagement qui dépasse le cadre associatif pour s'inscrire dans une dynamique de contribution à la construction de politiques publiques, à la promotion de la participation citoyenne et à l'émergence d'une jeunesse davantage impliquée dans le développement du pays.

Au-delà de la récompense individuelle, le Trophée du Leadership Associatif et Citoyen consacre une vision du leadership fondée sur le service de l'intérêt général, l'innovation sociale et la conviction que la jeunesse constitue l'une des plus grandes richesses du Gabon et un levier essentiel pour bâtir une Ve République plus inclusive, plus ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir.