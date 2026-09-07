Maroc: Hakim Ziyech quitte le Wydad sur une fin de collaboration sous tension

Recruté en grande pompe en octobre 2025, l'international marocain Hakim Ziyech quitte déjà le Wydad Casablanca. Entre désaccords financiers, bras de fer avec la direction et départ à l'amiable, l'international marocain laisse une image contrastée, saluée malgré tout par une partie des supporters.

C'est la fin de l'aventure entre Hakim Ziyech et le Wydad. Recruté en grande pompe en octobre 2025 par le club casablancais pour une saison et demie, l'international marocain n'aura finalement pas tenu un an. L'ancien joueur de l'Ajax et de Chelsea laisse derrière lui un bilan contrasté : 16 matchs disputés, 9 buts marqués et 2 passes décisives. Le WAC a officialisé dimanche son départ, au terme de plusieurs jours de tensions qui ont failli tourner au psychodrame.

Dans la médina, fief du Wydad, beaucoup avaient pourtant vu venir la catastrophe. Abdou, 66 ans, supporte le club depuis les années 1970. « On ne devait pas embaucher Ziyech. On n'a pas les moyens. Notre championnat ne peut pas supporter ce genre de joueurs à gros salaire. »

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Hakim Ziyech gagnait environ 100 000 euros par mois. Alors qu'une nouvelle direction est arrivée cet été avec la volonté de réduire les charges pour assainir les finances d'un club très endetté, l'ailier a refusé de revoir son salaire à la baisse. Les relations avec le président se sont alors envenimées. Le joueur s'est même présenté à l'entraînement, il y a une semaine, accompagné d'un huissier de justice.

« Je n'avais pas tout suivi, mais quand j'ai entendu parler d'un huissier de justice, je me suis totalement désintéressé de cette affaire parce que ça me faisait du mal. »

Rebond au Brésil

Le Wydad a finalement trouvé un terrain d'entente avec Ziyech pour parvenir à une résiliation à l'amiable, sans que les conditions de cette séparation aient toutefois été rendues publiques.

Aziz, autre supporter historique du Wydad, retient surtout l'investissement du joueur. « Il est populaire et il s'est donné pour le WAC. Si on avait eu un bon avant-centre pour l'épauler, on aurait pu gagner le championnat. Il n'y avait personne de meilleur que lui, à part le public. Le public, puis Ziyech. »

À 33 ans, le milieu offensif marocain réussit ainsi une prouesse : quitter le club presque aussi populaire auprès du public qu'à son arrivée. Il doit désormais signer jusqu'en décembre 2028 avec Botafogo, actuellement 13e du championnat du Brésil.