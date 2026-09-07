Cote d'Ivoire: Une filière du cacao entre vieillissement des plantations et de ses cultivateurs

7 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Abdoul Aziz Diallo

La Côte d'Ivoire a lancé la semaine précédente sa grande campagne de commercialisation du cacao, dans un contexte marqué par une baisse de près de 60 % du prix bord champ du kilogramme de fèves par rapport à l'an passé. Mais au-delà du prix, c'est l'avenir même de la filière qui se joue. Une partie du verger vieillit, avec pour conséquence une baisse progressive de la productivité. Dans le même temps, les jeunes sont encore peu nombreux à vouloir prendre la relève.

À Issia, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à plus de 400 kilomètres d'Abidjan, Sékou Traoré exploite une plantation de cacao d'une vingtaine d'hectares, héritée de ses parents.

« La durée de vie des plants est réduite »

Au fil des années, il a vu ses cacaoyers vieillir et leur rendement baisser. Un phénomène accentué par des conditions climatiques de plus en plus difficiles. « La production n'est plus la même qu'avant, souligne-t-il. Aujourd'hui, la moyenne est de 500 à 600 kg à l'hectare. Avant, on était autour d'une tonne. Avec le changement climatique, les pluies ne suivent pas. Avec la déforestation, les plants n'arrivent pas à bien être irrigués. Donc, leur durée de vie est réduite ».

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Alors, comment maintenir la première filière agricole du pays ? Pour le professeur Mamadou Doumbia, spécialiste en sciences agronomiques, il faut régénérer le verger et miser sur la recherche. « On peut réhabiliter une vieille plantation, en essayant de faire la taille, en essayant de traiter les plantations avec des solutions biologiques, explique-t-il. Il faut que la recherche mette aujourd'hui au point des variétés à haut rendement, comme un cacaoyer qui va résister au changement climatique. On a aussi l'agroforesterie : un champ de cacao avec la présence d'arbres forestiers ».

Des planteurs âgés d'une quarantaine d'années environ

Le verger n'est pas le seul à prendre de l'âge. Les planteurs aussi, avec une moyenne d'âge d'environ 40 ans.

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a fixé le 1er septembre son prix d'achat à 1 200 francs CFA le kilo (soit 1,82 euros) pour la récolte principale, le même montant qu'annoncé en mars pour la campagne intermédiaire, après des mois de crise de la filière.

Le pays ouest-africain fournit 40% de la production mondiale de cacao qui pèse 17% de son PIB et fait vivre environ 5 millions de personnes. Le prix d'achat y est fixé par l'État et une partie des fèves est vendue par anticipation.

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