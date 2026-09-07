Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 60 officiels de la lutte formés pour encadrer les compétitions

La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a clôturé, ce dimanche 06 aout à l'Arène nationale de Pikine, une semaine de formation destinée à renforcer les compétences de 60 officiels techniques, administratifs et arbitres appelés à intervenir dans l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

D'après la RTS digital, cette session de mise à niveau, ouverte le 31 août, s'inscrit dans la préparation de l'encadrement des compétitions de lutte, à quelques semaines de ce rendez-vous sportif. Présidant la cérémonie de clôture, le président de la FSL, Ibrahima Sène, a exhorté les techniciens et arbitres formés à mettre leurs compétences au service de la délégation sénégalaise lors des JOJ.

« Chers techniciens, vous venez de vous capaciter. Lors des JOJ, répondez présents pour votre pays. Soyez disponibles. Soyez engagés à encadrer nos athlètes, à les aider à performer », a-t-il déclaré. La formation a permis aux participants de consolider leurs connaissances et de se familiariser davantage avec les exigences liées à l'organisation et à l'arbitrage des compétitions de lutte. Elle vise également à préparer les cadres appelés à accompagner les athlètes sénégalais dans les rendez-vous sportifs à venir.

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Pour Ibrahima Sène, l'enjeu dépasse le simple renforcement des capacités. Il s'agit de disposer d'un encadrement technique à la hauteur des ambitions du Sénégal, qui évoluera à domicile lors de cette manifestation. Il a ainsi invité les participants à faire preuve de disponibilité, de rigueur et d'engagement afin de contribuer à la performance des lutteurs sénégalais et, à terme, à la conquête de médailles.

Cette initiative intervient à quelques semaines de l'ouverture des JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre. Le Sénégal accueillera la première édition des Jeux olympiques de la Jeunesse organisée en Afrique, sous le slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre ».