Cote d'Ivoire: Incendie au dépôt 5 de la Sotra à Koumassi - 55 bus endommagés, 40 calcinés

Nuit agitée au dépôt 5 de la Société de Transport Abidjanais (Sotra) situé dans la commune de Koumassi. Un violent incendie s'est déclaré ce dimanche 6 septembre 2026 aux environs de 02 heures du matin dans l'enceinte du dépôt situé dans la commune de Koumassi, selon un communiqué officiel de la direction de la communication publié ce jour.

Selon les premiers constats, le sinistre aurait pris naissance sur un autobus en stationnement pour des opérations de maintenance, avant de se propager rapidement aux véhicules voisins. Le bilan provisoire communiqué par la Sotra fait état de 55 autobus endommagés, dont 40 entièrement calcinés. L'entreprise publique tient toutefois à rassurer : l'incendie n'a occasionné aucune perte en vie humaine.

Dès la détection du sinistre, les agents présents sur site ont donné l'alerte et mis en oeuvre les premières mesures de sécurité. Alerté, le Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (Gspm) s'est rapidement déployé pour circonscrire les flammes, avec l'appui de la police et de la gendarmerie qui ont sécurisé le périmètre. La Direction Générale de la Sotra a salué la promptitude et le professionnalisme du GSPM et exprimé sa gratitude aux forces de l'ordre.

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Une enquête a été ouverte en lien avec les services compétents afin de déterminer avec précision les circonstances exactes de cet incendie. Enfin, la Sotra réaffirme que la sécurité de son personnel, de sa clientèle et de son patrimoine demeure sa priorité absolue et assure la population que toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité du service. Des perturbations sont à prévoir dans les prochains jours sur certaines lignes desservant le sud d'Abidjan, le dépôt 5 étant l'un des plus importants du réseau.